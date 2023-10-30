"التموين" تخصص 7 هناجر فى شمال سيناء لدعم غزة

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تخصيص 7 هناجر تابعة لشركات المطاحن في محافظة شمال سيناء، وذلك بهدف تخزين المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان قطاع غزة، نتيجة استمرار الحرب التي يشنها عليه الجيش الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر وحتى الآن.

مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أوضحت أنه يوجد شركتا مطاحن "حكومية وخاصة" في المحافظة سعة الهنجر الواحد يسع أكثر من 500 طن.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق مع اللواء محمد شوشة المحافظ ومديرية التضامن والهلال الاحمر المصري والجهات المعنية الأخري، بتخزين تلك المساعدات بالهناجر لعدم تلفها.

من جهة أخرى، وجه د.على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، برفع كميات القمح الموردة لشمال سيناء لتصبح 2000 طن بدلا من 1000 طن، وذلك تحسبًا لأي طارئ قد يحدث، مع استمرار جاهزية المخبز الميداني، والذي تم تخصيصه لسكان قطاع غزة بطاقة 15 ألف رغيف يومي.

وفيما يخص شهدت محافظة جنوب سيناء خلال الفترة ما بين 2014 و2023 العديد من الإنجازات في قطاع التموين والتجارة الداخلية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة مع تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي إطار جهود محاربة الغلاء وخفض الأسعار أقامت مديرية التموين بالمحافظة 120 معرضًا لبيع السلع الأساسية والمعمرة شملت "أهلا رمضان- أهلا مدارس- العيد فرحة بأسعار مخفضة" تراوحت بين 20 و50% ولاقت إقبالا جماهيريا كبيرا.

كما تمت إقامة 50 شادرًا ثابتًا لعرض وبيع منتجات أصحاب المزارع بأسعار مخفضة عن القطاع الخاص، فضلا عن إقامة 20 منفذًا بمدن المحافظة لأصحاب السلاسل الكبرى، وتسيير 50 سيارة سلعية ضمن مبادرة محاربة الغلاء و 55 سيارات لأصحاب سلاسل الكبرى، بجانب 52 سيارة لبيع اللحوم.

وساهم تطبيق نظام صرف الخبز بالبطاقات التموينية 2014 في توفير نحو 40 % من حصة الدقيق المدعم بالمحافظة شهريًا عبر 29 مخبزًا نصف آليًا، كما تمت زيادة عدد المخابز الاستراتيجية من 2 إلي 6 مخابز 2023، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة مطحن الطارق (قطاع خاص) بمدينة طور سيناء.

وقامت المديرية بإنشاء مركزين لاستلام وتجميع الأقماح المحلية خلال موسم التوريد من المزارعين في مدن الطور ورأس سدر.

وتم التوسع بفروع دلتا ماركت التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة لتصبح 28 فرعًا بدلا من 10 أفرع بمدن شرم الشيخ - أبورديس- قرية فيران- طابا- قرية أبوصويرة التابعة لمدينة رأس سدر، بجانب إنشاء عدد 2 منفذ جمعيتي إحداهما بالسوق الحضاري بمدينة طور سيناء لخدمة أهالي الأحياء المجاورة.

وتواصلت الجهود لتشمل رفع كفاءة 15 محطة وقود، وإنشاء 7 محطات تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمدينة شرم الشيخ، ويجري حاليًا العمل على تطوير ورفع كفاءة محطتين لتعبئة الغاز بمدينتي (الطور - نويبع).

وتوجت جهود المديرية بالتعاون مع المحافظة في زيادة عدد مستودعات البوتاجاز؛ لتصبح 8 مستودعات في 2023 مقابل مستودعين فقط عام 2014، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 3 مستودعات دقيق بمدينة دهب وراس سدر وسانت کاترین.

وشملت جهود تطوير منظومة التجارة الداخلية، الموافقة على إقامة 2 منطقة لوجستية لتنمية التجارة بالمحافظة بمدينة (الطور - رأس سدر) وجار دارسة إنشاء عدد 2 منطقة لوجستية أخرى بمدينة (شرم الشيخ - أبوزنيمة)، كما تم انشاء 6 مراكز خدمة رقمية مطورة للمواطنين ورفع كفاءة 3 مراكز أخرى بتكلفة 18.3 مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك بتكلفة 1.2 مليون جنيه.

ووافق وزير التموين على إنشاء مركز تكنولوجى بمدينة طابا يقدم خدماته للمدينة، إضافة إلى مدينة النقب تنفيذا للتوجه الرئاسى بدمج أبناء سيناء وجار الطرح والتنفيذ.