الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"التموين" تحظر التعامل في المعادن الثمينة دون التسجيل بمصلحة دمغ المصوغات

وزير التموين
وزير التموين

أصدر  الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا لتنظيم تداول المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة، ونص القرار بأن يحظر علي  كل شخص طبيعي او اعتباري من ممارسة اعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة الا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، على ان تشمل الاوراق المقدمة للمصلحة ( صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية ان وجدت، بالاضافة الى بيانات المدير المسئول ).

وزير التموين... توجيهات لمديري المديريات حملات للتأكد من جودة انتاج الخبز المدعم.

كما الزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير او تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ حدوثه، ويٌقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.

وشمل القرار ايضًا منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 اشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

 

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قرار وزارى بحظر تجارة الذهب للمنشآت غير المسجلة

كما نص القرار على انه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الاموال.

احمد كمال المتحدث الرسمى معاون وزير التموين اخر قرارات وزير التموين وزير التموين الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين ‏

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