قائمة أسعار السلع الغذائية بعد التخفيض ضمن مبادرة الحكومة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية قائمة بأسعار السلع الغذائية، المتاحة ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، وعددها 48 صنفًا لسبع مجموعات سلعية، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح بين 15%- 25%، لمدة 6 أشهر، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
وجاءت أسعار السلع التي شملتها قائمة الأسعار قبل وبعد التخفيض على النحو التالي:
1- سكر أبيض 1 كيلو سعر المستهلك بعد التخفيض 27 جنيها مقابل سعر تراوح بين 35 و40 جنيهًا قبل التخفيض
2- زيت طعام خليط هدية 700 مل بـ34 جنيهًا بعد التخفيض مقابل 40 إلى 42 جنيهًا
3- زيت طعام خليط قلية 700 مل بـ34 جنيهًا بعد التخفيض مقابل سعر تراوح من 40 إلى 42 جنيهًا.
4- زيت طعام خليط الممتاز 700 مل بـ34 جنيهًا بعد التخفيض بدلًا من سعر تراوح بين 40 و42 جنيهًا.
5- زيت طعام خليط هدية 1 لتر بـ46 جنيهًا بدلًا من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها.
6- زيت طعام خليط قلية 1 لتر بـ46 جنيهًا بدلًا من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها.
7- زيت طعام خليط الممتاز 1 لتر بـ46 جنيهًا بدلًا من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها.
8- زيت سندباد 1 لتر بـ42 جنيهًا بدلًا من 52.5 جنيهاَ
9- زيت غالية 1 لتر بـ38.5 بدلًا من 48 جنيها.
10- زيت مرجانة 900 ملي 39.25 جنيهًا بدلًا من 49 جنيهًا.
11- زيت مرجانة 800 ملي بـ32 جنيهًا بدلًا من 40 جنيها.
12- زيت غالية 700 ملي بـ32 جنيهًا بدلًا من 40 جنيها.
13- حلوة زيت خليط 700 ملي بـ34 جنيهًا بدلًا من 41 جنيها.
14- حلوة زيت خليط 1 لتر بـ46 جنيهًا بدلًا من 53.5 جنيها.
15- هنادي زيت خليط 700 ملي بـ34 جنيهًا بدلًا من 41 جنيهًا.
16 - هنادي زيت خليط 1 لتر بـ 46 جنيهًا بدلًا من 53.5 جنيه.
17- عبور لاند جبنة 1 كيلو لـ56.5 جنيه بدلًا من 61.5 جنيه.
18- عبور لاند جبنة 500 جرام بـ31.5 جنيه بدلًا من 33 جنيها.
19- عبور لاند جبنة 250 جراما بـ16.5 جنيه بدلًا من 18 جنيهًا.
20- عبور لاند جبنة 125 جراما بـ9.5 جنيه بدلًا من 11 جنيها.
21- جبنة 250 جراما زرقاء بـ14 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا.
22- جبنة 250 جراما بلس بـ15 جنيهًا بدلًا من 16 جنيهًا.
23- جبنة 500 جرام بلس بـ30 جنيها بدلًا 36 جنيهًا.
24- جبنة تتراباك 500 جرام بـ25 جنيهًا بدلًا من 26.75 جنيه.
25- دومتي جبنة طعوم بلس 250 جراما بـ15 مقابل 16 جنيهًا.
26- حليب بخيره 500 جرام بـ15.5 جنيه بدلًا من 17.5 جنيه.
27- حليب بخيره 1 كيلو كامل الدسم بـ29 جنيهًا بدلًا من 34 جنيها.
28- عبور لاند كامل الدسم كيس 500 ملي بـ16 جنيهًا بدلًا من 17 جنيهًا.
29- عبور لاند كامل الدسم 1 لتر بـ34.5 جنيه بدلًا من 35 جنيهًا.
30- كيس حليب بشاير 500 كجم بـ13 جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا.
31- كيس حليب بشاير 1 لتر بـ25 جنيهًا.
32- مكرونة ستار 400 جرام بـ8 جنيهات بدلًا من 10.5 جنيه.
33- مكرونة ستار 1 كيلو بـ20 جنيها بدلًا من 23.5 جنيه.
34- مكرونة كايرو 400 جرام بـ6.7 جنيه بدلًا من 9.5
35- مكرونة كايرو 1 ك بـ16.27 جنيه بدلًا من 22 جنيهًا.
36- بساطة مكرونة 1 ك بـ17.5 جنيه بدلًا من 20 جنيها.
37- بساطة مكرونة 350 جراما بـ5.75 جنيه بدلًا من 7.5 جنيه.
38- دواجن برازيلي مجمد 1 كيلو بـ85 جنيهًا بدلا من 115 جنيها.
39- دواجن محلي مجمد 1 كيلو بـ105 جنيهات بدلًا من 125 جنيهًا.
40- طبق بيض 30 بيضة بـ125 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا.
41- حبات فول معبأ 500 جرام بـ12 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا.
42- حبات فول معبأ 1 كيلو بـ20 جنيها بدلًا من 24.5 جنيه.
43- "حبة حبة" عدس أصفر 500 جرام بـ22 جنيهًا بدلًا من 30 جنيها.
44- "حبة حبة" عدس أصفر 1 كيلو بـ36.5 بدلًا من 41.5 جنيه.
45- أرز بلدي عريض الحبة 1 كيلو بـ22 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا.
46- أرز مستورد 1 كيلو بـ20 جنيها بدلًا من 25 جنيهًا.
47- المطبخ 1 كيلو أرز.. تراوح بين 22 و23 جنيهًا.
48- الريف 1 كيلو أرز.. تراوح بين 22 و23 جنيهًا.