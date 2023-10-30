الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"اقتصادية النواب" توافق علي اتفاقية تأسيس شركة "إفريقيا 50" لتمويل المشروعات

الدكتور محمد سليمان
الدكتور محمد سليمان

وافقت اللجنة الاقتصادية بـمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد سليمان، علي قراري رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2023 ورقم 474  لسنة 2023 بشأن اتفاقية تأسيس شركة افريقيا 50 لتمويل المشروعات وانضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية.

تأسس في سبتمبر 2014  

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقيتين فإن “صندوق افريقيا 50” تأسس في سبتمبر 2014 في إطار برنامج تنمية البنية التحتية للقارة الأفريقية، استجابة لاقتراح بنك التنمية الافريقي عام 2012 بإنشاء هيئة جديدة تتولى تنفيذ الأهداف التنموية المرجوة من البرنامج المشار اليه ويقع مقر الصندوق في الدار البيضاء بالمغرب. 

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يضم في عضويته 32 مساهما

ويضم الصندوق في عضويته 32 مساهما من بينهم 29 دولة افريقية بالإضافة الي بنك التنمية الافريقي والبنك المركزي لدول غرب افريقيا وبنك المغرب.

ويهدف “ صندوق افريقيا 50” الى الاستثمار في مجال البنية التحتية، مع التركيز على قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه، وذلك بهدف الحد من العجز التمويلي الذي تعاني منه تلك القطاعات في القارة الافريقية، بحيث يستهدف الصندوق تضييق الفترة الزمنية بين تاريخ طرح فكرة المشروع وجمع التمويل وحشد الموارد اللازمة له من 7 سنوات الي اقل من 3 سنوات، وبالتالي المساهمة في تنفيذ عدد اكبر من مشروعات البنية التحتية علي المدي القصير والمتوسط.

واتخذ الصندوق شكل مؤسستين رئيسيتين (افريقيا 50 لتطوير المشروعات، وافريقيا لتمويل المشروعات) كالتالي: افريقيا 50 لتمويل المشروعات هي مؤسسة مالية برأس مال مصرح به يبلغ 3 مليارات دولار امريكي تهدف الي استثمار رأس المال في المراحل المبكرة عن دورة تطوير المشروع حتي الاغلاق المالي.

للقارة الأفريقية للجنة الاقتصادية بمجلس النواب بمجلس النواب شركة افريقيا 50 جمهورية مصر العربية بنك التنمية الأفريقي الدار البيضاء بالمغرب

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