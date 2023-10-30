الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حقوق إنسان النواب" تبدأ اجتماعها بدقيقة حداد على أرواح شهداء غزة

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

بدأ اجتماع «لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب» برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتجهيز ملف متكامل عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف النساء والأطفال، لفضح الكيان الصهيوني أمام العالم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة بدعوة من رئيس اللجنة.

شارك في الاجتماع كل من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومنظمات المجتمع المدني، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. 
 

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الدعوة لعدد من المؤسسات ومنها  القيادات المصرية للتنمية
 

كما وجهت  اللجنة البرلمانية، الدعوة لعدد من المؤسسات ومنها  القيادات المصرية للتنمية، مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، المجموعة المتحدة للقانون.

اللجنة ستقوم بتوثيق وتجهيز ملفات مذكرات للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الكيان الصهيونى

وأكد طارق رضوان أن اللجنة ستقوم بتوثيق وتجهيز ملفات مذكرات للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الكيان الصهيوني وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية، لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك بحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشان مصر في التقارير الدولية.

حقوق الانسان مجلس النواب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الانتهاكات الاسرائيلية الشعب الفلسطيني والأطفال الكيان الصهيوني

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