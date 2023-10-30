الهلال الأحمر بسيناء يستقبل 57 طائرة مساعدات لأهالى غزة

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، إنه يوجد تعاون مستمر وتواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني منذ بداية أحداث غزة، حيث إنهم يرسلون احتياجات قطاع غزة من خلال لجنة متواجدة في المكتب الرئيسي بالقاهرة.

وأضاف "زايد" عبر مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى، اليوم، أن الدور الذي نقوم به هو توفير الاحتياجات وإرسالها إلى كل المؤسسات والتحالف الوطني والمنظمات الأممية من أجل دخولها إلى غزة، إضافة إلى استقبال 57 طائرة تحمل مساعدات لأهالي غزة وصلت من مختلف دول العالم حتى الأمس.

مجموعة من الأدوية والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية

وأشار رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، إلى أن أول طائرة من الأردن الشقيق، بينما جرى استقبال طائرتين من فرنسا بحضور السفير الفرنسي بالأمس شمل مجموعة من الأدوية والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية.