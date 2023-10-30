الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري نايل.. التعادل السلبي يحسم نتيجة لقاء الداخلية والإسماعيلي

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي

تعادل الداخلية والإسماعيلي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بملعب السلام في الأسبوع الخامس لمسابقة دوري نايل ليرتفع رصيد كل فريق إلى أربع نقاط .

سيطر الإسماعيلي على مجريات اللعب في بداية الشوط الأول لكن الخطورة على المرمى كانت نادرة وكاد كر يم يحيى مدافع الداخلية سجل في مرمى فريقه عندما أراد إبعاد الكرة التي سددها عمر الساعي لكن لحسن حظه مرت فوق العارضة وقام  مروان حمدي بمراوغة محمود منصور داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة لياو أنور الذي سدها ضعيفة بجوار القائم الأيسر .

وشهدت الدقيقة 38 إهدار فانوم ألفريد لاعب الداخلية لركل جزاء تصدى لها محمد فوزي حارس الإسماعيلي .

في بداية الشوط الثاني أجرى إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي 4 تغييرات دفعة واحدة بنزول محمد هاشم ومحمد دسوقي وحسن صابر ومحمود الشبراوي بدلا من حمدي النقاز ومحمد حسن وحسن صابر ومحمود الشبراوي .

غابت الشراسة عن هجمات الإسماعيلي ودفع هاني عبد الباقي المدير الفني للداخلية بأحمد الظريف بدلا من أنس شندي في الدقيقة 55 ثم أشرك أحمد شداد وعبد الرحمن عاطف بدلا من محمود حسون ومحمود عبد العزيز في الدقيقة 62 .

في الدقيقة 82 دفع إيهاب جلال بدلا من محمد نصر وأهدر ياوأنور فرصة هائلة في الدقيقة 84 عندما تلقى كرة عبد الرحمن مجدي وسددها برأسه بجوار القائم الأيمن .

في الدقيقة 86 لعب مهاب ياسر ومحمود صابر بدلا من فانوم ألفريد ومحمد الظريف واحتسب الحكم طارق مجدي سبع دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة السادسة منها كاد فريق الداخلية يخطف النقاط الثلاث عندما مرر الأن كيامبادي كرة عرضية من ركلة ركنية سددها أحمد عماد برأسه فوق العارضة لتنتهي المباراة  بالتعادل بدون أهداف.

دوري نايل الاسماعيلى الداخلية ايهاب جلال هاني عبد الباقي

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