الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سويلم: تحديات متزايدة تواجه قطاع المياه فى الشرق الأوسط

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم

ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.. شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى جلسة "استرتيحيات المياه والغذاء والطاقة فى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا" والتى نظمتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لمنظمة الفاو على تنظيم هذه الجلسة، مشيرًا لدور المنظمة فى تنفيذ العديد من المشروعات إلى تخدم صغار المزارعين.

وأشار سيادته للتحديات المتزايدة التى تواجه قطاع المياه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات.

وفى مصر.. ومع اقتراب نصيب الفرد من حد الشح المائى.. تقوم مصر بتنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف لرفع كفاءة استخدام المياه وتحسين عملية إدارة المياه، وزيادة الانتاجية المحصولية، والتوسع فى اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، والتى تبلغ ٢١ مليار متر مكعب سنويا حاليًا.

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وأشار الدكتور سويلم للترابط الهام بين الماء والغذاء والطاقة والتى تترابط جميعا مع أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة وضع الأولوية لقطاعات المياه والزراعة والغذاء والطاقة بشكل مترابط على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية تعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة فى مجال "تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء" كما فعلت بعض الدول وحققت نتائج جيدة فى هذا المجال، مع التوسع فى دراسات التحلية بهدف تقليل تكلفتها وتحقيق الجدوى الاقتصادية من استخدام التحلية فى إنتاج الغذاء.

وقال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن مفاوضات سد النهضة كانت على مدار ١٢ عاما، واليوم نتكلم عن الملء الرابع، وكان هناك تدخل أمريكى توقف بسبب انسحاب إثيوبيا ولكن في اللقاء النهائى هناك تفاؤل حذر بسبب التعنت الإثيوبي، وتم إعطاء فترة زمنية محددة للمفاوضات، ونتمنى الوصول إلى حل.

اسبوع القاهرة سويلم وزير الموارد المائية الفاو استرتيحيات المياه

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