الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

من الجمود للتمويل.. مشروعك بوابة المحليات لمواجهة البطالة فى المحافظات

مشروعك
مشروعك

سنوات كثيرة من التهميش، غاب المشروع القومي للتنمية المجتمعية مشروعك، عن الظهور، واقتصر دوره على قروض صغيرة.

وخلال العشر سنوات الأخيرة، استطاع أن يخرج للنور في ثوب جديد، بتمويلات مالية كبيرة ساعدت في نجاح عدد كبير من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

مشروعك

مشروعك"، يهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق "مستثمر صغير جديد"، ومكافحة الهجرة الداخلية وتنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز، فضلًا عن إبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية وتنمية ارتباطهم بالدولة وانتمائهم للوطن وخفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

ووجه  آمنة، القائمين على مشروعك بالتركيز على تسويق هذه المشروعات وتسويق المنتجات من خلال المعارض وبالتنسيق مع منصة أيادى مصر الإلكترونية التابعة للوزارة لمساهمتها الجادة والفاعلة للمشروعات على نطاق واسع، والتخديم على منتجات المشروعات، لافتًا إلى أهمية تعريف المواطنين في المراكز والمدن والأحياء والقرى بهذه المنصة وأهميتها في تسويق المنتجات وتوفير فرص عمل مستدامة لمواجهة البطالة بين الجنسين والمرأة المعيلة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن التنمية المجتمعية بمفهومها الشامل لا تتحقق إلا بمساهمة جميع فئات المجتمع،خاصة الشباب في كل الجهود التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتوفير حياة كريمة من خلال العمل الجاد، موضحًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات الكبري، وتسهم أيضًا في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.

مشروعك المشروع القومي للتنمية المجتمعية وزير التنمية المحلية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حياة كريمه

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