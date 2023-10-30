الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"معهدي أمانتي".. ندوة للتوعية بطرق مواجهة الكوارث نظمتها "مطروح الأزهرية" (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصلت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الإثنين، فعاليات البرنامج التدريبي «طرق الإخلاء الآمن وقت الحرائق ومواجهة الكوارث»،حيث عقدت ندوة تحت شعار «معهدي أمانتي»، بمعهد «عمر بن عبد العزيز» الابتدائي.

كيفية التعامل مع الحوادث ومواجهتها

وهدفت الندوة إلى توعية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتعليمهم كيفية التعامل مع الحوادث ومواجهتها، وإكساب الطلاب مهارات ومعارف عديدة لمواجهة المخاطر لتأمين سلامتهم، وكافة سبل الطمأنينة والاستقرار والأمن لهم ولذويهم.

أساليب البحث والإنقاذ

وتناولت الندوة أساليب البحث والإنقاذ، والإخلاء والتوعية بمخاطر الحوادث مثل الغرق والحرائق، والكهرباء، واشتراطات السلامة العامة في المنازل، والمعاهد الأزهرية، وكيفية التعامل مع الإصابات، إضافة إلى التطبيق والتدريب العملي على معدات الدفاع المدني، واستخدامها في الحوادث الافتراضية.

وفى سياق متصل، أطلقت إدارة التعليم النموذجي بمنطقة مطروح الأزهرية، فعاليات البرنامج التدريبي "اكتشف" لتنمية المهارات العلمية والتكنولوجية، لتلاميذ الصفوف (الرابع - الخامس - السادس) بمدرسة مطروح النموذجية الابتدائية، والذي يستمر لمدة 4 أشهر.

منطقة مطروح الأزهرية البرنامج التدريبي الإخلاء الآمن وقت الحرائق مواجهة الكوارث مطروح

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