الاحتفال بتذكار رحيل "تماڤ إيريني" بكنيسة مدينتي

احتفلت خدمة مدارس الأحد بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بمدينتي، الجمعة الماضية بتذكار رحيل تماڤ إيريني الرئيسة السابقة لدير الشهيد فيلوباتير مرقوريوس (أبو سيفين) للراهبات بمصر القديمة، والتي تنيحت يوم ٣١ أكتوبر ٢٠٠٦ - ٢١ بابة ١٧٢٣.



وجاءت الاحتفالية بشكل غير تقليدي حيث تقمصت إحدى الخادمات بدور "تاماڤ إيريني" ودخلت إلى فناء الكنيسة في سيارة وهبطت منها بينما كان الأطفال في انتظارها ودخلت معهم إلى داخل الكنيسة، وجلست وأجرى معها أحد الخدام حوار قدمت في إجاباتها على أسئلته ملخص لحياتها، وبأسلوب مبسط وهو نفس أسلوب تاماڤ المتنيحة الذي كان يتسم بالبساطة.



وعند سؤالها عن شفيعها الشهيد أبي سيفين دخل موكب الشهيد الذي كان راكبًا على حصانه في مشهد تفاعل معه بشدة الأطفال.

سبق لخدام وخادمات مدارس الأحد أن قدموا شخصيتي الشهيد مار جرجس والقديس البابا كيرلس السادس بنفس الطريقة التي يكون لها تأثير كبير في نفوس الأطفال.

دورة المقبلين على الزواج

في سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية،اختتم المركز القبطي لخدمة الشباب بإيبارشية أبوقرقاص، أول أمس، دورة للمقبلين على الزواج تحت عنوان "بَيْتًا آمِنًا"، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، في كنيسة السيدة العذراء بمدينة الفكرية (مقر المطرانية).

حاضر في الدورة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من الخدام والخادمات المتخصصين، وشارك فيها ٨٤ شاب وشابة من أبناء الإيبارشية، وجاءت الدورة ضمن برنامج "بناء السلام" التابع لأسقفية الخدمات العامة

كمااعلنت إيبارشية ابو قرقاص عن رحيل الأب المبارك القمص تادرس سمعان كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بأتليدم، التابعة لإيبارشية أبوقرقاص عن عمر تجاوز الـ ٧٦ سنة، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لما يقارب ٤٥ سنة.

ولد الأب المتنيح يوم ٧ يوليو ١٩٤٧ وسيم كاهنًا في ٢٤ فبراير ۱۹۷۹ ونال رتبة القمصية في ١٩ نوفمبر ۲۰۰۸.

وستقام صلوات تجنيزه في كنيسته الساعة ١٢ منتصف ظهر اليوم بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، ومجمع الآباء الكهنة.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص في نياحة الأب الفاضل القمص تادرس سمعان، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة، ولشعب كنيسته.





