الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الاحتفال بتذكار رحيل "تماڤ إيريني" بكنيسة مدينتي

كنيسة
كنيسة

احتفلت خدمة مدارس الأحد بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بمدينتي، الجمعة الماضية بتذكار رحيل تماڤ إيريني الرئيسة السابقة لدير الشهيد فيلوباتير مرقوريوس (أبو سيفين) للراهبات بمصر القديمة، والتي تنيحت يوم ٣١ أكتوبر ٢٠٠٦ - ٢١ بابة ١٧٢٣.


وجاءت الاحتفالية بشكل غير تقليدي حيث تقمصت إحدى الخادمات بدور "تاماڤ إيريني" ودخلت إلى فناء الكنيسة في سيارة وهبطت منها بينما كان الأطفال في انتظارها ودخلت معهم إلى داخل الكنيسة، وجلست وأجرى معها أحد الخدام حوار قدمت في إجاباتها على أسئلته ملخص لحياتها، وبأسلوب مبسط وهو نفس أسلوب تاماڤ المتنيحة الذي كان يتسم بالبساطة.


وعند سؤالها عن شفيعها الشهيد أبي سيفين دخل موكب الشهيد الذي كان راكبًا على حصانه في مشهد تفاعل معه بشدة الأطفال.
سبق لخدام وخادمات مدارس الأحد أن قدموا شخصيتي الشهيد مار جرجس والقديس البابا كيرلس السادس بنفس الطريقة التي يكون لها تأثير كبير في نفوس الأطفال.

دورة المقبلين على الزواج

في سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية،اختتم المركز القبطي لخدمة الشباب بإيبارشية أبوقرقاص، أول أمس، دورة للمقبلين على الزواج تحت عنوان "بَيْتًا آمِنًا"، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، في كنيسة السيدة العذراء بمدينة الفكرية (مقر المطرانية).

حاضر في الدورة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من الخدام والخادمات المتخصصين، وشارك فيها ٨٤ شاب وشابة من أبناء الإيبارشية، وجاءت الدورة ضمن برنامج "بناء السلام" التابع لأسقفية الخدمات العامة
كمااعلنت إيبارشية ابو قرقاص عن رحيل  الأب المبارك القمص تادرس سمعان كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بأتليدم، التابعة لإيبارشية أبوقرقاص عن عمر تجاوز الـ ٧٦ سنة، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لما يقارب ٤٥ سنة.

ولد الأب المتنيح يوم ٧ يوليو ١٩٤٧ وسيم كاهنًا في ٢٤ فبراير ۱۹۷۹ ونال رتبة القمصية في ١٩ نوفمبر ۲۰۰۸.

وستقام صلوات تجنيزه في كنيسته الساعة ١٢ منتصف ظهر اليوم بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، ومجمع الآباء الكهنة.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص في نياحة الأب الفاضل القمص تادرس سمعان، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة، ولشعب كنيسته.

 

 



 

مدارس الأحد كنيسة السيدة العذراء تماڤ إيريني الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة لزيارة رئيس الكنيسة البيزنطية للإسكندرية

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بمناسبة دينونة الأمم

الأكثر قراءة

كولر يستقر على تعديلات في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

"أنت تريد قتلنا".. 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

"غدر الصحاب" يكشف حيلة بائع أنابيب للنصب على زوجته: "كانت فاكراه مهندس بترول"

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع فى بيت "جدتى"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة