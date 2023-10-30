الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ماجد الرومي تُعيد نشر أغنية "على باب مصر" من حفلها بقصر القبة

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي

حرصت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، على إعادة نشر الأغنية الوطنية" "على باب مصر"، على موقع "يوتيوب"، وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تغنت بها في حفلها الأول والمميز الذي استضافه قصر القبة عقب فتحه للجمهور في أبريل عام 2021،  بقيادة المايسترو نادر عباسى وأوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى،  وذلك من أجل تعزيز الوحدة الوطنية في مصر وبث روح الانتماء والفخر للوطن، وذلك بعد ان نشرتها الشركة المنظمة للحفل.

وجاء هذا الحفل الغنائي في إطار التعاون الفني المثمر بين الفنانة ماجدة الرومي وRMC، بهدف تقديم أرقى أنواع الفنون العالمية التي تساهم في الارتقاء بالذوق العام، والتي تحظى باهتمام الجمهور المتذوق للفن من المصريين والأجانب.

جدير بالذكر أن أغنية "على باب مصر"، تغنت بها أم كلثوم وكتب كلماتها كامل الشناوي ولحنها محمد عبد الوهاب.جدير بالذكر أن أغنية "على باب مصر"، تغنت بها أم كلثوم وكتب كلماتها كامل الشناوي ولحنها محمد عبد الوهاب.

ماجدة الرومي تتضمن مع القضية الفلسطينية 

كانت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي قد أعربت عن حزنها الشديد واستيائها من الكارثة الإنسانية التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي في مستشفى المعمداني في غزة. 

ونشرت ماجدة صورة لفلسطين عبر منصة “إكس” وقالت: "قلبي لم يعد يحتَمِل كل هذا الإجرام المُقتَرَف بحقّ أهل غزّة!"

وأضافت الفنانة اللبنانية: "يا ربّي وإلهي تدخّل لصالحهم يا إلهي تحرّك لنُصرتهم يا إلهي متى يأتي يوم غضبِك على قاتلي أطفال غزّة وأهلها العُزَّل؟!!! يا إلهي قلّ لي مَن لهم سواك مَن؟ مَن؟ مَن يا إلهي؟!!!".

هذا وتدرس ماجدة الرومي إحياء حفل غنائي ضخم تخصص تبرعاته لصالح أهالي غزة ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الحفل عقب الاستقرار على موعده ومكان إقامته. 

ماجدة الرومي الفنانة ماجده الرومي اغنية على باب مصر على باب مصر ماجدة الرومي تتضمن مع أهل غزة

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