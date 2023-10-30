الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قطار التعليم المنطلق.. الدولة تعيد الحياة للطلاب فى سيناء

طلاب
طلاب

كان التعليم واحدًا من المجالات الهامة التي اعتمدت تنمية سيناء عليها وعلى تطويرها، إذ إن عملية اجتزاز الإرهاب من أرض الفيروز أدت إلى تضرر العديد من المدارس والمباني التعليمية، وبعد القضاء عليه بدأت مسيرة التنمية.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، غدًا الثلاثاء، بزيارة إلى سيناء لمتابعة عمليات التطوير المستمرة.

 

وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز صور التطوير الذي حدث في العملية التعليمية.

 

تطوير التعليم

تم تطوير ورفع كفاءة عدد 129 مدرسة بإجمالي تكلفة بلغت 27.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وكان من أبرز تلك المشروعات إنشاء عدد 3 مدارس ابتدائي بقرى مركز الحسنة وقرية 6 أكتوبر في يوليو 2018 بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه.

وهدفت تلك المدارس إلى رفع المستوى التعليمي والثقافي لقاطني التجمعات، وتم إنشاء عدد 9 فصول داخل مدرسة عاطف السادات الإعدادية بقرية 6 أكتوبر بمدينة بئر العبد في يوليو 2018 بهدف استيعاب الزيادة في أعداد الطلاب، بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه.

وفي ضوء التعاون والاقتداء بالتجربة اليابانية، صدر قرار رئيس الوزراء رقم 923 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض بمدينة بئر العبد لإقامة المدرسة التكنولوجية بحي التعمير وإنشاء مدرسة الشهيد عمرو خالد حسين للتعليم الأساسي في مايو 2019 بمركز الحسنة بمحافظة شمال سيناء.

وفي ضوء حرص الدولة على زيادة الرقعة التعليمية في المحافظة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 11.5 ألف متر مربع بمدينة العريش، وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 699 لسنة 2017 بهدف إقامة مدرسة تعمل بنظام التعليم الشامل للطفل على غرار النموذج التعليمي الياباني.

وتتكون المدرسة من 6 فصول بمسطح 340 مترًا مربعًا وبها مكتبة، وقاعة كمبيوتر، وغرفة تحضير ومبيت للمدرسين وملاعب، وإجمالا فقد تم إنشاء وتطوير 57 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية في يناير 2020.

وفي السياق ذاته، تم إنشاء العديد من المدارس الأخرى، وتوسعة مدارس قائمة بهدف خفض الكثافة الطلابية وإلغاء نظام الفترات، وزيادة عدد المدارس في المناطق المحرومة، وتضم تلك المدارس عدد 461 فصلًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 18.4 ألف طالب وطالبة، تمثل جميع المراحل التعليمية المختلفة، وبتكلفة إجمالية 145.4 مليون جنيه بهدف إنشاء وتطوير المدارس في إطار جهود الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية لخفض الكثافة الطلابية بالفصول والمدارس، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

كما تم إنشاء 93 مدرسة جديدة بإجمالي 1009 فصول دراسية بتكلفة بلغت 412.7 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة 2014 – 2022.

يأتي ذلك من رؤية الدولة في الارتقاء بالتعليم الأساسي لكونه حجر الأساس نحو التنمية الشاملة، وفي هذا السياق صدر قرار رئيس الوزراء رقم 890 لسنة 2015 بتخصيص أرض مسـاحتها 1.4 مليون متر مربع داخل کردون مدينة الحسنة بالمحافظة، لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مجمع تعليمي متكامل عليها.

وأيضًا القرار رقم 2249 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 2.9 ألف متر مربع بمدينة العريش، وذلك في ضوء مشروعات المجمعات التعليمية.

سيناء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء الإرهاب المدارس

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