الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل أحد المواطنين لبحث شكواه ويوجه الأجهزة التنفيذية بالاستجابة الفورية

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل أحد المواطنين

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، المواطن عبد الباسط محمود محمد حسن، في مكتبه بالديوان العام،  وذلك استجابة لطلب المواطن خلال فعاليات الندوة التي أقيمت أمس لأصحاب الهمم.

واستمع محافظ لتفاصيل مطلب المواطن، مؤكدًا على توفير كامل الدعم للمواطن للاستجابة لمطلبه وتنفيذه على الفور،  موجها الأجهزة المختصة باصطحاب المواطن عبد الباسط محمود  واتخاذ الإجراءات العاجلة الخاصة بمطلبه.

جدير بالذكر،  أن المواطن عبد الباسط محمود محمد ،  أب ل  7 أبناء منهم ست إناث وابن،  وقد رزق بابنتان أصماء ولديهم أبناء،  و كان التقى محافظ بورسعيد أمس،  حيث وجه المحافظ بحضوره لمكتبه اليوم للاستجابة لمطلبه.

محافظ بورسعيد يستقبل أحد المواطنين

محافظ بورسعيد يستقبل أحد المواطنين
محافظ بورسعيد يستقبل أحد المواطنين
محافظ بورسعيد يستقبل أحد المواطنين
محافظ بورسعيد يستقبل أحد المواطنين
محافظ بورسعيد يستقبل أحد المواطنين
محافظ بورسعيد يستقبل أحد المواطنين
بورسعيد محافظة مواطنون دعم الغضبان

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