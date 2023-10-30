سيناريو حرب أكتوبر 1973.. البنك الدولى يحذّر من اضطراب سوق النفط

حذر البنك الدولي، الإثنين، من حدوث "اضطراب كبير" في أسواق الطاقة يعادل الحظر النفطي العربي عام 1973، وذلك نتيجة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكد البنك الدولي في تقرير اليوم أن هذا التصعيد الأخير قد يدفع أسعار النفط للارتفاع في الربع الأخير من العام 2023 إلى نطاق 140 إلى 157 دولارا للبرميل.

وأكد البنك الدولي أن تأثير الصراع الدائر الآن في الشرق الأوسط محدود حتى الآن؛ لكن حدوث اضطراب بسوق الطاقة سيفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وحذر البنك الدولي من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى "صدمة مزدوجة" في أسواق السلع الأولية العالمية.

وارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الجاري أكثر من 8300 شهيد وأكثر من 20 ألف مصاب بخلاف مئات المفقودين تحت الأنقاض.

استمرار دخول المساعدات الإنسانية لغزة

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، في وقت سابق الإثنين، عن دخول 33 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي لتكون أكبر قافلة تدخل القطاع الفلسطيني المحاصر منذ الاستئناف المحدود لتسليم المساعدات الإنسانية في 21 أكتوبر.

وذكر المكتب، في تقريره اليومي عن الحرب بين إسرائيل وفلسطيم، أن هناك حاجة إلى حجم أكبر بكثير من المساعدات بشكل منتظم لتجنب مزيد من التدهور في الوضع الإنساني المتردي، بما فيها الاضطرابات المدنية، مشددا على ضرورة الإدخال الطارئ للوقود لتشغيل المعدات الطبية ومرافق المياه والصرف الصحي على وجه التحديد.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، أن 117 شاحنة مساعدات تمكنت من دخول غزة منذ 21 أكتوبر، معظمها تحوي معدات طبية (70 شاحنة)، واحتوت 60 شاحنة على أغذية ومنتجات غذائية، و13 شاحنة أخرى على مياه ومعدات صحية، مشددًا على أن القطاع يحتاج 100 شاحنة يوميا على الأقل لتوفير الأساسيات لسكان غزة.