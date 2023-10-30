الإثنين 30 أكتوبر 2023
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اقتصاد

تفاصيل زيارة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات لمحطات المياه والصرف الصحي بالشروق

زيارة مساعد نائب
زيارة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات لمحطات المياه والصرف

استقبل المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، المهندس أشرف فتحي مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس هيثم أحمد "معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية.

واستهل المهندس "أشرف فتحي" جولاته التفقدية بالمرور على محطات مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مجموعة من مشروعات الإسكان والحالة العامة لمحاور وطرق المدينة. 

وتابع مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسؤولي مدينة الشروق المشروعات بمنطقة الرابية المضافة للمدينة واطلع على آخر المستجدات في مشروعي تمهيد الطرق وتنفيذ خط مياه رئيسي.

وأوضح رئيس الجهاز أن خطة استئناف أعمال التمهيد والتي استلزمت الفترة السابقة وقف الأعمال لإنهاء بعض الموافقات اللازمة، مضيفًا بأنه قريبًا جدًا سيتم استئناف الأعمال وعودة المعدات للموقع وبدء التحرك الملموس بالموقع لحائزي قطع الأراضي بالمنطقة بالإضافة إلى قرب تنفيذ خط المياه الرئيسي.

وأشاد المهندس أشرف فتحي بالإنجازات على أرض الواقع، مطالبًا بدفع الأعمال فور استئنافها بمنطقة الرابية عوضًا عن فترة التوقف، مؤكدًا استمرار الجهد المبذول في جميع القطاعات تحقيقًا لخطة التنمية المطلوبة بمدينة الشروق.

 

https://www.dostor.org/4537415

 

الرابية محطات المياه الصرف الصحي مساعد رئيس الشروق لمجتمعات

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