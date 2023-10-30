الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"التعليم" تصدر خطابا بشأن أهمية الوعي بالصحة النفسية وطرق الحفاظ عليها

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، لمديريات التربية والتعليم، بشأن استقرار العملية التعليمية بالمدارس والنهوض بها بمختلف أنواعها وخاصة في المدارس الرسمية، وأهمية الوعي بالصحة النفسية وطرق الحفاظ عليها لجميع الطلاب والتلاميذ بالمدارس الرسمية اللغات.

أهمية نشر الوعي بالصحة النفسية

وجاء نص الخطاب كالتالي: 

إنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استقرار العملية التعليمية بالمدارس والنهوض بها بمختلف أنواعها وخاصة في المدارس الرسمية، والعمل على أهمية نشر الوعي بالصحة النفسية وطرق الحفاظ عليها لجميع الطلاب بالمدارس الحكومية وخاصة المرحلة الإبتدائية لأهميتها.

جدول اختبارات شهر أكتوبر لصفوف النقل العام الدراسي الحالي

وأضاف الخطاب الصادر من وزارة التربية والتعليم، أنه بناء على القرار الوزاري رقم (۱۸۷) بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۲۱ بإصدار لائحة النظام والإنضباط المدرسي بمرحلة التعليم، ما قبل الجامعي، بما يتضمنه من تنظيم لحقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة بهدف تحقيق الإنضباط الذاتي للطالب والتلميذ داخل وخارج المدرسة والتركيز على التكامل في الأدوار ما بين المدرسة والأسرة المجتمع المحلي ودور كل من المعلم والأخصائي الإجتماعي والأخصائي النفسي ومدير المدرسية.

انتباه الطلاب والتلاميذ أثناء حضور طابور الصباح

وشدد الخطاب، أنه بما أن الإذاعة المدرسية لها دور فعال في توصيل المعلومات بطريقة شيقة تجذب إنتباه الطلاب والتلاميذ أثناء حضور ومشاركتهم طابور الصباح في حالة من النشاط الذهني والبدني مما يساعد على استيعابهم وتجاوبهم لما ينصنون إليه فقرات متعددة ومختصرة في مواضيع متنوعة ذات أهمية.

واختتم الخطاب، بضرورة اتخاذ اللازم نحو تخصيص فقرة في الإذاعة المدرسية للحديث عن أهمية الوعي بالصحة النفسية وطرق الحفاظ عليها لجميع الطلاب والتلاميذ بللمدارس الرسمية اللغات.

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موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وإجازة نصف العام 2023-2024

جدير بالذكر، أن العام الدراسي الحالي 2023/2024، انطلق يوم 30 سبتمبر الماضي، لجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

خطابا
خطابا
الصحة النفسية استقرار العملية التعليمية المدارس الرسمية طابور الصباح النشاط الذهني والبدني تحقيق الانضباط الذاتي الانضباط المدرسي

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