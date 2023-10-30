"أهل مصر".. أسرار بطولات أكتوبر في لقاء مع أطفال المحافظات الحدودية ببورسعيد

تتواصل لليوم الثالث، فعاليات الأسبوع الثقافي السابع والعشرين بمشروع "أهل مصر" بقصر ثقافة بورسعيد، والمقام لأطفال المحافظات الحدودية برعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار" يهمنا الإنسان حتى 3 نوفمبر المقبل.

الفعاليات

بدأت الفعاليات، أمس الأحد، بلقاء مع الكاتب محمد عبد القادر، تحدث خلاله عن زيارة الأطفال لمنطقة الملاحات ببورفؤاد، موضحا أن تلك المنطقة اتخذها الجنود المصريين مقرا لإسقاط دبابات العدو، وتم أسر عدد كبير من الجنود بها.

وعن التدريبات العسكرية قال "عبد القادر" تم تدريبنا على قضاء ساعات طويلة بدون طعام والاكتفاء بالمياه فقط، وكانت ساعات النوم قليلة جدا كي نعتاد على ذلك في حالة الدخول في معركة.

وأضاف أن القوات البحرية كان لها دور بالغ في حرب أكتوبر، فعقب عبور القناة قامت القوات بعمل فتحات في خط بارليف، لتتحول إلى ممرات مما سهّل المهمة وتمكنت الدبابات من دخول سيناء.

كما قامت القوات الجوية بإحداث الضربة الجوية الأولى على الجانب الآخر من الضفة حيث حائط الصواريخ المضادة للطائرات الذي أقيم عند حدود محافظة بورسعيد وحتى نهاية السويس بجبل عتاقة، الأمر الذي مكّن القوات المصرية من السيطرة على كافة المواقع المهمة بسيناء، وردا على هذه الضربة هاجم الطيران الإسرائيلي مطار المنصورة وقاموا بهجمة عُرفت بأنها أكبر معركة طيران حربي منذ أيام الحرب العالمية الثانية، حيث شاركت بها 80 طائرة من الجانبين.

كما تناول قصة أسر قائد القوات الجوية الإسرائيلية "عساف ياجوري" وعدد من جنود الاحتلال على يد البطل يسري عمارة، ليؤكد في ختام حديثه على أهمية الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه، مشيرا إلى أن كل مصري خلال حرب أكتوبر كان على أتم الاستعداد للمشاركة بالمعركة والتضحية بكل ما يملك.

وبحضور كل لاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة والمشرف التنفيذي للمشروع، والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا والمشرف العام، استكمل المدربون الورش الفنية والأدبية حيث قام الفنان ناصر عبد التواب خلال ورشة تصنيع عرائس الأراجوز، بتعريف الأطفال بأنواع العرائس، وتوضيح المعنى اللفظي لكلمة "عروسة" مشيرا إلى أن الشعب المصري هو الوحيد الذي يستخدم هذا المصطلح، بينما تستخدم باقي الدول لفظ الدمى، وهذا يرجع إلى تكرار استخدام اللفظ في مناحي كثيرة في حياتنا مثل عروسة النيل قديما، عروسة المولد، كما يستخدم لفظ عروسة في الدراما حيث الأراجوز وخيال الظل والماريونت، وعلى الرغم من ظهور عدد كبير من العرائس الحديثة لكن يظل الأراجوز محتفظا بمكانته المحببة لدى الأطفال والكبار.

وأضاف "عبد التواب" أنه لابد من ترك العنان لخيال الطفل، لكي يصنع أشكالا مختلفة من الخامات الموجودة حوله فمسرح العرائس يبدأ حين ينتهي المسرح البشري، فنجد أن الكرسي يتحرك والأشجار تتكلم، والشمس والقمر يفرحان أو يبكيان، وفي هذه الورشة يتم تدريب الأطفال على الكتابة المسرحية، وتصميم عروسة القفاز من القماش والفوم، وتحريكها مع رسم تعبيرات على وجهها، لتقديم مشهد مسرحي قصير من خيال الطفل في ختام المشروع.

هذا ولاقت الورشة تفاعلا كبيرا من الأطفال المشاركين حيث قام كل من محمد أحمد من محافظة الوادي الجديد، وچنا أحمد من محافظة شمال سيناء بتصميم عروسة قفاز من الفلين والشمع والعيون البلاستيكية، وغيرها من الأدوات المتنوعة.

وخلال ورشة "المصنوعات الجلدية" أوضحت المدربة إيمان مجدي الفرق بين الجلد الطبيعي والصناعي، وأنواعه، وطريقة تخزينه، تلى ذلك تدريب عملي لتعليم الأطفال طريقة قص الجلد باستخدام الباترون وحياكته، لعمل تصميمات متنوعة كحافظات النقود والحقائب الجلدية، وأثنى الأطفال المشاركون على الورشة التي ساعدتهم على تنمية الحث الإبداعي لديهم، منهم حامد جمعة من سيوة والطفلة هنا علي من محافظة الوادي الجديد.



من ناحية أخرى واصل الفنان ماهر كمال تدريبات الأطفال على الغناء الجماعي، واستكمل د. محمد إسماعيل مبادئ التصوير الفوتوغرافي بالموبايل، وقام الشاعر محمود الحلواني بتدريب الأطفال على أساسيات كتابة الشعر، وتابع الكاتب وليد كمال الحديث عن مبادئ كتابة السيناريو.

كما استمرت فعاليات كل من ورشة إعادة التدوير للمدربة نجوى عبد العزيز، وورشة تصميم حقائب بالشبك للمدربة نجلاء شحاته، وورشة المشغولات اليدوية بالخرز لمنى عبد الوهاب، بجانب ورشة الأركيت لحسني إبراهيم، والخيامية لعماد عاشور.

واختتم اليوم بتدريب الأطفال على مهارات الارتجال والعروض المسرحية، إشراف المخرج محمد الدسوقي.

هذا وشهد فعاليات ورش أسبوع أهل مصر د. إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة على هامش حضورها معرض "بانوراما أكتوبر" الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة بقصر ثقافة بورسعيد.

نبذة عن المشروع

مشروع " أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح، وتضم لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وينظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي. ويهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

أهل مصر

أهل مصر

أهل مصر

أهل مصر

أهل مصر

أهل مصر

أهل مصر