الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الوداد المغربي: سعيد بالفوز على الترجي.. وفي انتظار التأهل من قلب تونس

عادل رمزي
عادل رمزي

عبر عادل رمزي، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب الترجي التونسي، لافتًا إلى أن هناك شوط صعب ينتظر الفريق، خلال مباراة الإياب.

وكان الوداد، قد تغلب على ضيفه الترجي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وقال رمزي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة:"سعيد بالفوز الذي حققناه، من الجيد أنه لم يدخل أي هدف لشباكنا في انتظار أن نحقق التأهل من قلب تونس".

وتابع:"المواجهة لم تكن سهلة أمام منافس اتيحت له بعض الفرص، من الجيد أننا حسمنا اللقاء ولو بهدف، سيجعلنا نركز كثيرًا في لقاء العودة من أجل حسم التأهل للنهائي".

وعن الدفع بمحمد أوناجم كأساسي، خلال المباراة، قال رمزي:"أوناجم كان حاضرا في نهائي 2019، فضلت إشراكه لأنه يملك تجربة اللعب أمام الترجي، راهنت عليه لأنه يلعب بالرجل اليمنى. هدفنا هو أن نكون جاهزين بدنيا في لقاء العودة بتونس لحسم التأهل".

ومن المقرر أن تجرى مباراة الإياب، بين الترجي والوداد، في السادسة من مساء الأربعاء المقبل، على ملعب (حمادي العقربي) برادس.

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