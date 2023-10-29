الدورى الإفريقى.. الوداد يهزم الترجى بهدف ويقترب من بلوغ النهائى

اقترب فريق الوداد البيضاوي المغربي من بلوغ نهائي الدوري الإفريقي عقب الفوز على الترجي التونسي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ذهاب نصف نهائي المسابقة.

سجل هشام بوسفيان هدف المباراة الوحيد لصالح الوداد في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في تمام الخامسة مساء الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر على ستاد رادس.

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أحداث المباراة

حاول بوسفيان مهاجم الوداد من قبل في الدقيقة 16 بتسديدة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 36 ضاعت أخطر الفرص من أيوب العملود برأسية جاورت القائمة بعد عرضية يحيى عطية الله.

وتصدى يوسف المطيع لرأسية خطيرة قبل نهاية الشوط الأول.

وجاء هدف الوداد من كرة عرضية لعبها بوسفيان لتغافل الحارس معز بن شريفية وتسكن الشباك.

تشكيل الوداد لمواجهة الترجي

كان عادل رمزي المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، قد أعلن تشكيل الفريق لمواجهة الترجي والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود – يحيى عطية الله – حركاس – أيمن أبوالفتح.

خط الوسط: زكريا الدراوي – سفيان أحناش – يحيى جبران.

خط الهجوم: محمد أوناجم – هشام بوصفيان – الشرقي البحري.

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تشكيل الترجي لمواجهة الوداد

أما تشكيل الترجي الذي أعلن عنه طارق ثابت مدرب الفريق، فضم كلا من:

حراسة المرمى: بن شريفية.

خط الدفاع: أسامة فراج - رائد بوشنيبة - ياسين مرياح.

خط الوسط: حسام تيكا - غيث أوحابي - محمد أمين توجاي - أسامة بوجرة.

خط الهجوم: رودريجو رودريجيز - حسام الدين غشة - أوجبالي.