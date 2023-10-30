الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

لمناقشة مشروع الإفرا.. انطلاق اجتماع الطاقة الذرية لخبراء الدول الإفريقية في القاهرة

الطاقة الذرية
الطاقة الذرية

انطلق في القاهرة اليوم  اجتماع  لخبراء الدول الأفريقية لمناقشة مشروع الإفرا لإنشاء نظم متكاملة لزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية|، وتستضيف هيئة الطاقة الذرية المصرية فعاليات اجتماعات الخبراء لمناقشة نتائج المشروع بعد مرور عامين على انطلاقه في يناير 2022.

 وتشارك في المشروع 13 دول إفريقية وتشمل مصر، جنوب إفريقيا، راوندا، نيجيريا، المغرب، موريشيوس، موريتانيا، ليبيا، كينيا، غانا، إثيوبيا، إيسواتيني والجزائر، وستستمر الاجتماعات من 30 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2023.
وافتتح اجتماع الخبراء الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، وفيكتور تسوما ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتور محمد كساب الأستاذ المساعد بقسم بحوث الأراضي بالهيئة والمنسق الوطني للاجتماعات، والدكتور إبراهيم أوسامي حسن المنسق الوطني للإنتاج النباتي، والدكتور ولاء فكري حسانين المنسق الوطني للإنتاج الحيواني.

 وقد شكر "الحاج" في كلمته ممثل  الوكالة الدولية للطاقة الذرية والترحيب بالخبراء من الدول الأفريقية المشاركة، كما رحب بالدكتور  حسام شوقي رئيس مركز  بحوث الصحراء والدكتور عصام ياسين عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب والعلماء الحاضرين من الجهات المصرية  متمنيًا التوفيق لهم في الاجتماعات للوصول إلى مشروعات تنموية حقيقية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للبلدان الإفريقية.

 وقد أشاد الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، بأهمية انعقاد هذا الاجتماع للخبراء بمصر حيث يعد فرصة طيبة لتبادل الخبرات بين المعنيين بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية وبحوث الأراضي فى مصر والدول الإفريقية، وذلك لدعم الإطار الاستراتيجي لتوفير الغذاء في إفريقيا، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، مضيفا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومشروعات الأفرا والتي تدعمها الهيئة لتبادل الخبرات الدولية في المجالات المختلفة.ر

 مناقشة الاستراتيجيات اللازمة للتنفيذ الناجح للمشروعات


و صرح الدكتور محمد كساب المنسق الوطني للاجتماعات، بأن الاجتماعات ستناقش الموقف الوطني للدول المشاركة وكذلك تبادل خبرات التنفيذ والدروس المستفادة، كذلك مشاركة ومناقشة التقنيات النووية وغيرها والاستراتيجيات اللازمة للتنفيذ الناجح للمشروعات من خلال الخبراء التقنيين، وتشمل ايضًا مراجعة الدعم التنظيمي والمؤسسي وسبل المضي قدمًا من أجل التنفيذ الناجح للمشروعات، ووضع خطط العمل للمراحل القادمة مع الجداول الزمنية للتنفيذ.

 مشروع يهدف إلى تطوير نموذج لزيادة الإنتاجية الزراعية 

 كما أوضح المنسق الوطني للاجتماعات، بأن المشروع يهدف إلى تطوير نموذج لزيادة الإنتاجية الزراعية على مستوى المزارع المختارة بالدول المشاركة بالمشروع بالإفرا من خلال نظام متكامل للمحاصيل والثروة الحيوانية باستخدام العلوم والتكنولوجيا النووية، مع الأخذ في الاعتبار اعتماد الممارسات الذكية المناخية ضمن النظام المتكامل لإنتاج محاصيل التربة والثروة الحيوانية.

من جهته،  قال الدكتور كوش أوسكار ممثل دولة كينيا والمنسق العلمي للمشروع، إن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على الانتاج الزراعي في إفريقيا وكذلك نقص الغذاء، وأن من أهم تحديات المشروع هو توصيل التكنولوجيات الجديدة لمستوى المزارعين في إفريقيا.

مشروع الافرا الطاقة الذرية هيئة الطاقة الذرية المصرية هيئة الطاقة الذرية المحاصيل الزراعية

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