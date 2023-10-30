أسعار مواد البناء اليوم.. سعر طن للحديد والأسمنت الإثنين 30 أكتوبر 2023

مع بداية الساعات الصباحية يحرص المسثمرين والمقاولين معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت في اليوم وجود حالة من الاستقرار بأرض المصنع، حيث حافظ سعر طن حديد عز على الاستقرار وذلك عند مستوى 42 ألف جنيه، في حين أن ارتفعت أسعار الأسمنت، حيث بلغ سعر طن الأسمنت المسلح مبلغ 2070 جنيهًا.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023

وتستعرض «الدستور» بهذه السطور القادمة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023.

وشهدت أسعار الحديد خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعًا بقيمة تتراوح من 8000 إلى 8500 جنيه، ليسجل 42 ألف جنيه، مقارنة بـ33 ألف جنيه سابقًا، نتيجة زيادة سعر الدولار في السوق الموازي ليتخطي حاجز الـ46 جنيهًا، بينما يستقر السعر الرسمي في البنوك عند 30.85 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم الإثنين 30 أكتوبر

وسجل متوسط أسعار الحديد اليوم الإثنين في شركة عز 42000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 41000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد سرحان 37000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد العتال 38000 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار الحديد اليوم في المصريين 39000 جنيه للطن، وحديد الكومي 37000 جنيه للطن، كما سجل العشري 37000 جنيه للطن، والمعادي 37000 جنيه، وبيانكو 36500 جنيه.

كما سجل الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 36500 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 42000 جنيه، وعطية سعر 38000 جنيه، والمراكبي سعر 37000 جنيه للطن.

وسجل سعر طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية ما بين 41000 و42000 جنيه، بينما وصل متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى ما بين 37000 و39000 جنيه.



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أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 30 أكتوبر

بينما سجل أسمنت المسلح اليوم، 2070 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 2020 جنيهًا للطن، والممتاز سجل 2100 جنيه، وأسمنت العسكري 2000 جنيه.

وسجل أسمنت السويدي 2300 جنيه في الطن، وسجل أسمنت السويس 2030 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلوان 2000 جنيه في الطن، وأسمنت المخصوص 2020 جنيهًا.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط من 1250 إلى 1310 جنيهات، بينما سجل الأسمنت المقاوم ما بين 2000 و2350 جنيهًا، والأسمنت الأبيض من 3550 إلى 3600 جنيه.