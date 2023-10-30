يمنى: ما يحدث فى فلسطين لا يرضى أى عربى (فيديو)

قال أحد المواطنين اليمنيين في مصر، يدعى عبد الله اليافع، إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال لا يرضينا ولا يرضي أي عربي، حيث أن الكيان الصهيوني تجبر خلال الأيام الماضية واعتدى بشكل غير إنساني على المواطنون المدنيون في غزة لاستكمال خطته للإبادة الجماعية لهم.

وأضاف خلال تقرير مصور لـ"الدستور" لرصد آراء المواطنين في الشارع، أنه علينا كعرب دعمهم أمام الاحتلال الغاشم بأي شيء سواء كان ماديًا أو معنويًا، كما لابد أن يتم وقفهم فيما يحدث من انتهاكات غير إنسانية، ولابد أن يتم ممارسة الضغط عليهم لوقف نزيف الدم في الأراضي الفلسطينية.

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية

وكان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام التي عقدت بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، والوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج الوضع عن السيطرة.

السيسي يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هي عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث، وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".