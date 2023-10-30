دبلوماسى سابق: دور مصر فى القضية الفلسطينية بدأ من عام 2000 قبل الميلاد

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دور مصر في القضية الفلسطيينة ليس من عام 1948 فقط ولكنه يعود إلى عام 2000 قبل الميلاد عندما ذهب الجيش المصري لطرد الهكسوس من المنطقة، ليأتي بعده صلاح الدين لطرد الحملة الصليبية.

وأضاف “بيومي"، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الجديدة بدأت بعصر احتلال نابليون لمصر وكتب عنه أنه دعى الجالية اليهودية لتحتل هذا المكان لتفصل العالم العربي عن المغرب وهي أحد الأدوار التي تقوم بها إسرائيل.

وتابع: “أننا نجحنا في إيجاد فئة ترى أن مصلحة إسرائيل في السلام أكثر من الحرب لان هناك فئة ترى أن التوتر يجلب المساعدات فلا تتصور حجم المساعدات التي يقدمها الغرب لأسرائيل”، مشيرًا إلى أن المساعدات الأمريكية لإسرائيل تصل لنفس قيمة الناتج القومي لمصر أمريكا تعطية لاسرائيل في السنة.

الولايات المتحدة التي كادت أن تعلن إفلاسها الأسابيع الماضية

وأشار إلى أن الولايات المتحدة التي كادت أن تعلن إفلاسها الأسابيع الماضية لأنها مستدانة بأكثر من مرتين ونصف من إنتاجها القومي ولولا الكونجرس سمح لها أن تستدين لكان تم إعلان إفلاسها، فلماذا تصر على دعم إسرائيل؟.