الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نبيل عبد الفتاح: مرويات الجنس مركزية فى خطاب الحركة السلفية وجماعة الإخوان

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

قال الكاتب والباحث نبيل عبد الفتاح، إن مرويات الجنس مركزية في خطاب الحركة السلفية وجماعة الإخوان فى مصر؛ خاصة فى ريف مصر.

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واضاف"عبد الفتاح" خلال فعاليات حفل توقيع ومناقشة كتاب "كلام العلم في الحب والجنس"، والصادر عن دار مصر المحروسة، من تأليف دكتور سامح مرقص بمكتبة البلد، ان الكتاب تناول موضوع ختان الإناث الذي هو عادة مركزية في إفريقيا؛ مشيرًا أن بعض الأسر المصرية في خمسينيات القرن الماضي بدأت في رفض الختان بسبب مستوى التعليم وقتها؛ وهو ما اختلف اليوم بسبب تدهور المستوى التعليمي في مجتمعنا.

ويتناول الكتاب بالنقاش والنقد والتحليل كل من: دكتور نبيل عبد الفتاح، دكتور خالد منتصر، دكتور محمد السماحي، ويدير اللقاء الإعلامي خالد منصور.

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بدء فعاليات حفل مناقشة كتاب "كلام العلم فى الحب والجنس"

نبذة عن الكتاب

في كتابه الجديد "كلام العلم عن الحب والجنس"؛ يلتزم الدكتور سامح مرقس فقط بالمعلومة التي وصل إليها العلم، بعد التجربة والاختبار، مؤمنًا بأن الحب والجنس من النِّعَم التي بها يسعد الإنسان، ويحصل على متعته المشروعة، والتي تقمعها بعض المجتمعات تحت مُسمَّيات دَنَسِ الجسد أمام قُدسيَّة الرُّوح، أو الزُّهد في مُتَع الدنيا؛ ممَّا يؤدِّي إلى مشاكل نفسية للفرد، وكَبْتٍ مجتمعيٍّ، يتولَّد معه العنف والقهر والتمييز.

يتناول الكتاب عددًا من الموضوعات؛ مثل: تاريخ عِلم الجنس، والهوية، والممارسات والأمراض الجنسية، ولكن ما يلفت الانتباه هو اهتمام الباحث برصد كيف تَعامَل القُدماءُ مع هذا الموضوع، فيوجد فصلٌ عن الحب والجنس عند قدماء المصريين، مع إشاراتٍ في العديد من الفصول عن الحب والجنس عند الإغريق والرومان، وفي التاريخ الإسلامي، وأوروبا العصور الوسطى؛ فنجد أننا أصبحنا نمنع ما تَفهَّمه وأباحَه أجدادنا، مع فصلٍ حول كيفية تناوُل الفنِّ للحُبِّ والجنس، وبشكل خاصٍّ: الفن التشكيلي عبر العصور، وإشارات إلى تناول الأدباء والمفكِّرين لهما.

نبيل عبد الفتاح الجنس دار مصر المحروسة سامح مرقص أفريقيا

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