مكتبة البلد تناقش رواية "إدريس هارلم" لنادر الشرقاوي.. الثلاثاء

تستضيف مكتبة البلد بمنطقة وسط البلد، حفل توقيع ومناقشة الرواية الجديدة "إدريس هارلم"، للكاتب نادر الشرقاوي، والصادرة عن مركز المحروسة للنشر والمعلومات الصحفية والبحوث عام 2023، على أن يناقشه الكاتب والصحفي نبيل عمر، كما يدير اللقاء الكاتب والصحفي محمد الشبة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 سبتمبر الجاري، بمقر المكتبة في 31 شارع محمد محمود من ميدان التحرير أمام الجامعة الأمريكية.

وعلى غلاف الكتاب نقرأ:

أنتَ لست قسِّيسًا كي أعترف لك بالخطايا، أنا فقط قرَّرتُ أن أكون صادقًا وصريحًا لأبعد الحدود في هذه المذكِّرات، للدرجة التي أغضَبَت زوجتي إيزابيلا، لكنها في النهاية دعَّمَتني. لقد حقَّقتُ ما لم يُحقِّقه أحدٌ مثلي من قبل، وقرَّرتُ أن أمنح قارئ هذا الكتاب مادَّةً صادقة؛ لعلَّني أُسهِم في نقل تجربتي كاملة لمن يريد أن يتعلَّم شيئًا عن الحياة، وحقيقتها المستترة، فالإنسان يكره الحقيقة لأنها دائمًا مُرَّة، أمَّا الأكاذيب فيستلذُّ طعمها الجميع. وبعد أن أصبحت أوَّلَ مصري مسلم من أصول إفريقية يدخل الكونجرس، لم يستبعد كثيرٌ من المحللين السياسيين وقتها أن يسكن البيتَ الأبيضَ رئيسٌ أسود بعد بضعة عقود.

نبذة عن نادر الشرقاوي

نادر الشرقاوي؛ كاتب مصري وسياسي سابق، من مواليد مدينة الإسكندرية، سبق ونُشر له في الصحف الكبرى العديد من المقالات والحوارات، في مجالات عدة كالسياسة، والتنوير الفكري والثقافي.

وتعتبر "إدريس هارلم" هي ثاني أعمال الشرقاوي الأدبية، بعد روايته الأولى "العملية ديتوكس"، التي نُشِرَت عام 2021، الصادرة عن دار كنوز للنشر والتوزيع، وشاركت في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأعادنا بها الكاتب بصورة مدهشة وواقعية إلى "الدراما السياسية" مع لمحات رومانسية تلمس معها أحداثًا حقيقية عاشتها مصر في السنوات الأخيرة.