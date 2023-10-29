الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بدء فعاليات حفل مناقشة كتاب "كلام العلم فى الحب والجنس"

جريدة الدستور

بدأت، مساء الأحد، فعاليات حفل توقيع ومناقشة كتاب "كلام العلم في الحب والجنس"، والصادر عن دار مصر المحروسة من تأليف دكتور سامح مرقص بمكتبة البلد.

ويتناول الكتاب بالنقاش والنقد والتحليل كل من د. نبيل عبدالفتاح، دكتور خالد منتصر، دكتور محمد السماحي، ويدير اللقاء الإعلامي خالد منصور.

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نبذة عن الكتاب

في كتابه الجديد "كلام العلم عن الحب والجنس"؛ يلتزم د. سامح مرقص فقط بالمعلومة التي وصل إليها العلم، بعد التجربة والاختبار، مؤمنًا بأن الحب والجنس من النِّعَم التي بها يسعد الإنسان ويحصل على متعته المشروعة، والتي تقمعها بعض المجتمعات تحت مُسمَّيات دَنَسِ الجسد أمام قُدسيَّة الرُّوح، أو الزُّهد في مُتَع الدنيا؛ ما يؤدِّي إلى مشاكل نفسية للفرد، وكَبْتٍ مجتمعيٍّ، يتولَّد معه العنف والقهر والتمييز.

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يتناول الكتاب عددًا من الموضوعات مثل: تاريخ عِلم الجنس، والهوية، والممارسات والأمراض الجنسية، ولكن ما يلفت الانتباه هو اهتمام الباحث برصد كيف تَعامَل القُدماءُ مع هذا الموضوع، فيوجد فصلٌ عن الحب والجنس عند قدماء المصريين، مع إشاراتٍ في العديد من الفصول عن الحب والجنس عند الإغريق والرومان، وفي التاريخ الإسلامي، وأوروبا في العصور الوسطى؛ فنجد أننا أصبحنا نمنع ما تَفهَّمه وأباحَه أجدادنا، مع فصلٍ حول كيفية تناوُل الفنِّ للحُبِّ والجنس وبشكل خاصٍّ: الفن التشكيلي عبر العصور، وإشارات إلى تناول الأدباء والمفكِّرين لهما.

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