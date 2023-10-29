الخشاب: كولر أخطأ فى اختياره التشكيلة الأساسية أمام صن داونز

أكد شريف الخشاب، المدير الفني السابق لفريق غزل المحلة، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، يتحمل مسئولية هزيمة الأهلي أمام صن داونز، فى ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الإفريقي، بهدف نظيف إثر تسديدة من خارج منطقة الجزاء، جاء من خطأ مشترك من مروان عطية ومحمد الشناوي.



وقال الخشاب، إن كولر يجعله يشعر بالحيرة مشيرًا إلى أن هناك علامات استفهام حول التشكيل الذى بدأ به اللقاء بغياب محمود كهربا، والدفع بصلاح محسن، على حسابه وكذلك التغييرات، بإشراك أنتونى موديست، الذى لم يستطع إقناع عشاق الأهلي بأهمية تواجده حتى أن كولر، نفسه غير مقتنع به بدليل أنه أشركه فى لقاء العودة أمام سيمبا مع الدقائق الأخيرة رغم أن الفريق كان في حاجة إلى الفوز.



وتابع المحلل الفنى لملعب إف إم، أن ما زاد من حيرته مع الخواجة السويسري، هو خروج المغربي رضا سليم، والدفع بطاهر محمد طاهر، على حسابه فى الوقت الذى استمر حسين الشحات ومحمود كهربا، على دكة البدلاء، رغم أن الأهلي تأخر بهدف بعد خمس دقائق من عمر الشوط الثاني مشيرا إلى مشاركة طاهر محمد طاهر كان مفاجأة له، باعتباره البديل رقم 3 فى ظل أن كولر، كان يعتمد فى اللقاءات السابقة على رضا سليم وبديله حسين الشحات فى مركز الجناح الأيسر، خاصة الشحات المتفاهم فى الجبهة اليسرى مع على معلول.



وأكد شريف الخشاب، أن تواجد كهربا على دكة البدلاء يعنى أنه جاهز للعب وغير مقبول تواجد لاعب يجلس كبديل وهو غير جاهز طبيا أو بدنيا.



وأكد نجم غزل المحلة ومنتخب الناشئين سابقا، أن الأهلي قادر على حجز بطاقة الصعود إلى الدور النهائي وتخطى عقبة صن داونز، فى لقاء العودة بالقاهرة يوم الأربعاء المقبل خاصة أن نتيجة الذهاب وهى الخسارة بهدف نظيف غير سيئة، حيث من السهل تعويضه بشرط عدم استقبال أهداف.



وحذر الخشاب من ترك فرصة لفريق صن داونز، للاستحواذ على الكرة فى ظل امتلاكهم لاعبين مهاريين، حتى لا يقتلوا الوقت ويحصلوا على الثقة كلما مر الوقت.