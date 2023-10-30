اعترافات خطيرة للفنان الراحل غسان مطر (فيديو جراف)

تصدرت بعض اعترافات الفنان الراحل غسان مطر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الجارية، خاصة أثناء اشتعال القضية الفلسطينية واعتداءات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة وأن الاعترافات كانت تضم الرئيس الراحل أنور السادات والزعيم ياسر عرفات، والذي ندم بسبب غسان مطر، الأمر الذي كان سوف يساعد في عودة الأراضي الفلسطينية.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم أخطر اعترافات الفنان الراحل غسان مطر وعلاقتها بالقضية الفلسطينية.

والجدير بالذكر أن الفنان غسان مطر عرف بأدواره الشريرة في السينما المصرية وبرع في أدوار الشر بشكل ملحوظ، كما أنه اشتهر بعدد من الإفيهات التي ظل الجميع يرددها حتى الآن من مختلف الأعمار.

اسمه الحقيقي عرفات داوود حسن، واشتهر باسم غسان مطر.

ولد فى 8 ديسمبر 1938 بمدينة يافا الفلسطينية، وهاجر بعدها مع أهله إلى بيروت عقب نكبة 1948، حيث عاش فى مخيم البداوى بشمال لبنان.

أول تجاربه السينمائية كانت "الخليفة العادل عمر بن الخطاب" في بداية الستينات، حيث أثبت فيه جدارته بشكل ملحوظ، كما اشترك في أفلام تعبر عن الكفاح الفلسطيني في السينما المصرية، وعكف على كتابة سيناريو أول فيلم فلسطيني له بعنوان "كلنا فدائية" عام 1969، وتلاها فيلم "الفلسطيني الثائر".

من أشهر إفيهاته التي يعرفها الجميع، جملة "اعمل الصح" التي قالها للفنان أحمد مكي في فيلم "لا تراجع ولا استسلام".

كما اشتهر بإفيه "باى باى يا كوتش" التي قالها في نفس المشهد، إضافة إلى جملة "جاتك نيلة" التي وجهها للنجم رامز جلال فى فيلم "أحلام الفتى الطائش"، وجملة "هاشرب كاس مع إبليس" و"مشاكس معاكس" للنجم محمد سعد في الفيلم الكوميدي "عوكل".

والفنان غسان مطر قدم عدد من الأعمال الذي استطاع من خلالها ترك بصمة واضحة في الوسط الفني واستطاع أن يخلق له مساحة في عالم الشر، لعل أشهرها دوره أمام فريد شوقي وأحمد رمزى في فيلم الأبطال، وقام بدور بارز في الفيلم التليفزيوني "الطريق إلى إيلات"، ومن أشهر أفلامه الحديثة التي شارك بها "أبناء الشيطان"، و"عوكل"، و"عيال حبيبة" و"العيال هربت"، و"لخمة راس"، و"أحلام الفتى الطايش"، و"شبه منحرف"، و"علقة موت"، و"أمير البحار" و"لا تراجع ولا استسلام".