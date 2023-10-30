الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اعترافات خطيرة للفنان الراحل غسان مطر (فيديو جراف)

غسان مطر
غسان مطر

تصدرت بعض اعترافات الفنان الراحل غسان مطر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الجارية، خاصة أثناء اشتعال القضية الفلسطينية واعتداءات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة وأن الاعترافات كانت تضم الرئيس الراحل أنور السادات والزعيم ياسر عرفات، والذي ندم بسبب غسان مطر، الأمر الذي كان سوف يساعد في عودة الأراضي الفلسطينية.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم أخطر اعترافات الفنان الراحل غسان مطر وعلاقتها بالقضية الفلسطينية.

txt

"صحة فلسطين" تحذر من انتشار متسارع للأوبئة بين النازحين بسبب شح المياه

txt

"صحة فلسطين" تطالب بوقف انتهاكات وتهديدات الاحتلال للمستشفيات والطواقم الطبية

والجدير بالذكر أن الفنان غسان مطر عرف بأدواره الشريرة في السينما المصرية وبرع في أدوار الشر بشكل ملحوظ، كما أنه اشتهر بعدد من الإفيهات التي ظل الجميع يرددها حتى الآن من مختلف الأعمار.

اسمه الحقيقي عرفات داوود حسن، واشتهر باسم غسان مطر.

ولد فى 8 ديسمبر 1938 بمدينة يافا الفلسطينية، وهاجر بعدها مع أهله إلى بيروت عقب نكبة 1948، حيث عاش فى مخيم البداوى بشمال لبنان.

أول تجاربه السينمائية كانت "الخليفة العادل عمر بن الخطاب" في بداية الستينات، حيث أثبت فيه جدارته بشكل ملحوظ، كما اشترك في أفلام تعبر عن الكفاح الفلسطيني في السينما المصرية، وعكف على كتابة سيناريو أول فيلم فلسطيني له بعنوان "كلنا فدائية" عام 1969، وتلاها فيلم "الفلسطيني الثائر".

من أشهر إفيهاته التي يعرفها الجميع، جملة "اعمل الصح" التي قالها للفنان أحمد مكي في فيلم "لا تراجع ولا استسلام".

كما اشتهر بإفيه "باى باى يا كوتش" التي قالها في نفس المشهد، إضافة إلى جملة "جاتك نيلة" التي وجهها للنجم رامز جلال فى فيلم "أحلام الفتى الطائش"، وجملة "هاشرب كاس مع إبليس" و"مشاكس معاكس" للنجم محمد سعد في الفيلم الكوميدي "عوكل".

والفنان غسان مطر قدم عدد من الأعمال الذي استطاع من خلالها ترك بصمة واضحة في الوسط الفني واستطاع أن يخلق له مساحة في عالم الشر، لعل أشهرها دوره أمام فريد شوقي وأحمد رمزى في فيلم الأبطال، وقام بدور بارز في الفيلم التليفزيوني "الطريق إلى إيلات"، ومن أشهر أفلامه الحديثة التي شارك بها "أبناء الشيطان"، و"عوكل"، و"عيال حبيبة" و"العيال هربت"، و"لخمة راس"، و"أحلام الفتى الطايش"، و"شبه منحرف"، و"علقة موت"، و"أمير البحار" و"لا تراجع ولا استسلام".

التواصل الاجتماعي القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلى انور السادات ياسر عرفات الأراضي الفلسطينية الفنان الراحل غسان مطر

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث الهلال الأحمر الفلسطينى لـ"القاهرة الإخبارية": الطواقم الطبية فى مستشفى القدس رفضت الإخلاء

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

عاجل.. استشهاد العشرات فى قصف الاحتلال الإسرائيلى بمناطق متفرقة بقطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة