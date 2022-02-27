ملك الشر.. محطات من حياة غسان مطر في ذكرى وفاته

عرف بأدواره الشريرة في السينما المصرية وبرع في أدوار الشر بشكل ملحوظ، كما أنه اشتهر بعدد من الإفيهات التي ظل الجميع يرددها حتى الآن من مختلف الأعمار، وفي ذكرى وفاته.. ترصد "الدستور" أبرز المحطات في حياة الفنان الراحل.

اسمه الحقيقي عرفات داوود حسن واشتهر باسم غسان مطر

ولد فى 8 ديسمبر 1938 بمدينة يافا الفلسطينية، وهاجر بعدها مع أهله إلى بيروت عقب نكبة 1948 حيث عاش فى مخيم البداوى بشمال لبنان.

أول تجاربه السينمائية كانت "الخليفة العادل عمر بن الخطاب" فى بداية الستينات، حيث أثبت فيه جدارته بشكل ملحوظ، كما اشترك فى أفلام تعبر عن الكفاح الفلسطينى فى السينما المصرية، وعكف على كتابة سيناريو أول فيلم فلسطينى له بعنوان "كلنا فدائية" عام 1969 ، وتلاها فيلم "الفلسطينى الثائر".

من أشهر إفيهاته التى يعرفها الجميع، جملة "اعمل الصح" التى قالها للفنان أحمد مكى فى فيلم "لا تراجع ولا استسلام".

كما اشتهر بإفيه "باى باى يا كوتش" التى قالها فى نفس المشهد، إضافة إلى جملة "جاتك نيلة" التى وجهها للنجم رامز جلال فى فيلم "أحلام الفتى الطائش"، وجملة "هاشرب كاس مع إبليس" و"مشاكس معاكس" للنجم محمد سعد فى الفيلم الكوميدى "عوكل".

والفنان غسان مطر قدم عدد من الأعمال الذي استطاع من خلالها ترك بصمة واضحة في الوسط الفني واستطاع أن يخلق له مساحة في عالم الشر، لعل أشهرها دوره أمام فريد شوقى وأحمد رمزى فى فيلم الأبطال ، وقام بدور بارز فى الفيلم التليفزيونى "الطريق إلى إيلات" ، ومن أشهر أفلامه الحديثة التى شارك بها "أبناء الشيطان"، و"عوكل"، و"عيال حبيبة" و"العيال هربت"، و"لخمة راس"، و"أحلام الفتى الطايش"، و"شبه منحرف"، و"علقة موت"، و"أمير البحار" و"لا تراجع ولا استسلام".