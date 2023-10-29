الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"صحة فلسطين" تحذر من انتشار متسارع للأوبئة بين النازحين بسبب شح المياه

النازحين الفلسطينيين
النازحين الفلسطينيين

حذر الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، من انتشار متسارع للأوبئة بين النازحين بسبب شح المياه وقلة النظافة الشخصية والبيئية.

النازحون وتزايدهم فى المستشفيات يضغط المنظومة الصحية وينذر بكارثة صحية

وقال خلال مؤتمر صحفي له اليوم نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، إن الآلاف من النازحين وتزايدهم في المستشفيات يضغط المنظومة الصحية وينذر بكارثة صحية وخيمة على الجرحى والمرضى ضعيفي المناعة، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية وطواقم الصحة العامة رصدت أمراضًا جلدية ومعدية والإنفلونزا والجدري المائي والإسهال.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية المواطنين الذين فقدوا أفرادا من عوائلهم ولم تظهر أسماؤهم في كشوفات وزارة الصحة التي صدرت، ومما من تشملهم البنود التالية:-

أولًا:- الذين لا زالوا تحت الأنقاض.

ثانيًا:- الذين تم دفنهم دون عرضهم على المستشفيات.

ثالثا:- الذين تم عرضهم على المستشفيات ولم يتم تسجيلهم لسبب أو آخر، داعيًا جميع المواطنين للتواصل مع وزارة الصحة على الرقم المجاني 103 أو الخط المفتوح لوحدة الشكاوى 0567250351 للإبلاغ عنهم وإتمام إجراءات تسجيلهم.

الصحة الفلسطينية فلسطين صحة فلسطين القاهرة الإخبارية

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