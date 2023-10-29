الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"صحة فلسطين" تطالب بوقف انتهاكات وتهديدات الاحتلال للمستشفيات والطواقم الطبية

غزة
غزة

طالب الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، جميع الجهات والمنطمات الدولية بالعمل فورا على وقف الانتهاكات والتهديدات الإسرائيلية للمستشفيات والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والنازحيين.

وقال خلال مؤتمر صحفي له اليوم نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، إن الاحتلال يزيد من تهديداته باستهداف وقصف المستشفيات، بمن فيها بنحو 100 ألف من الكوادر الطبية وكذلك الجرحي والمرضي والنازحون داخلها، ويضعهم جميعا في دائرة الاستهداف دون تدخل دولي.

الصحة الفلسطينية غزة إسرائيل فلسطين القاهرة الإخبارية

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