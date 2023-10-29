الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحة الفلسطينية" تكشف سبب تعمد الاحتلال الإسرائيلى قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

كشف الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن أسباب تعمد الاحتلال الإسرائيلي قطع الاتصالات والإنترنت على قطاع غزة.

كشف خداع وزيف الإدارة المحتلة والإدارة الأمريكية

وقال، خلال مؤتمر صحفي له اليوم نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين، تعمد قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب التقرير الذي أصدرته وزارة الصحة عن ضحايا العدوان، والذي كشف خداع وزيف الإدارة المحتلة والإدارة الأمريكية التي قللت من الضحايا خلال هذا العدوان.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال حاول عزل قطاع غزة عن العالم، من خلال قطع الاتصالات والإنترنت، حتى لا يعرف العالم المجازر التي يرتكبها الاحتلال كل يوم.

وتابع أن الاحتلال حاول إخفاء جرائمه على قطاع غزة بعد فضحه وإظهار جرائمه ضد الأطفال والنساء والشيوخ، منوهًا بأن الطواقم الطبية قامت بدور بطولي في فضح سياسات الاحتلال وعدوانه من خلال المؤتمرات الصحفية.

قطاع غزة غزة الصحة الفلسطينية ضحايا العدوان

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