"الصحة الفلسطينية": تدمير 25 سيارة إسعاف واستشهاد 117 كادرًا طبيًا منذ اندلاع الحرب

تحدث الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت الأطقم الطبية ومؤسساتها.

استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 12 مستشفى من الخدمة

وقال، إنه تم استشهاد 117 من الكوادر الطبية، وتدمير 25 سيارة إسعاف، واستهداف 57 مؤسسة صحية، أخرج منها الاحتلال 12 مستشفى من الخدمة، و32 مركزًا للرعاية الأولية عن الخدمة بسبب الاستهداف ونقص الوقود في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزارة، لكشف آخر التطورات في اليوم الـ23 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.