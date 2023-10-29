الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 10 سنوات لنصاب باع سيارة بأوراق مزيفة في الإسكندرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، في حكمها الصادر اليوم متهم بتزوير محررات رسمية للاستيلاء علي مبالغ مالية من محرر مزور لبيع سيارة بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا.

كما ألزمته المحكمة، بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة.

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إحالة 3 متهمين بقتل شاب فى الزاوية الحمراء لسرقته إلى محكمة الجنايات

صدر الحكم  برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب

كشفت التحقيقات التي أجريت من جانب النيابة العامة، عن أن المتهم استغل رغبة المجني عليه ربان بحري في شراء سيارة مستعملة، وعليه تبين له قيام المتهم " م.ع.ال" عاطل بعرض سيارة عبر مواقع التواصل، فتواصل معه مبديا رغبته في شرائها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تقابل معه وأجرى معاينة للسيارة محل الواقعة، وقدم المتهم له رخصة التسيير الخاصة بها باسم شخص آخر، وسدد المجني عليه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه بعقد عرفي، وقدم له أصل توكيل رسمي عام بشأن بيع السيارة وتسلم المجني عليه السيارة.

عقب ذلك اتفق المتهم مع المجني عليه، على التقابل صباحا لتحرير العقد المسجل للبيع السيارة اللي انهوتهرب منه، وبفحص التوكيل تبين أنه مزور فقام بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته المتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها.

محكمة جنايات الإسكندرية متهم بتزوير محررات رسمية المصاريف الجنائية مصادرة المحررات المزورة المضبوطة إحالة الدعوي المدنية المستشار السيد عبد المطلب

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