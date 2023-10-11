إحالة 3 متهمين بقتل شاب فى الزاوية الحمراء لسرقته إلى محكمة الجنايات

قررت جهات التحقيق بشمال القاهرة الكلية، إحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية،عقب انتهاء التحقيقات معهم بتهمة قتل شاب لسرقة أموال منه في الزاوية الحمراء.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا بمقتل أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، وعثرت على جثمان المجني عليه، مصابًا بعدة طعنات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن عاطل استعان بصديقيه لسرقة المتهم والاستيلاء منه علي 15 ألف جنيه وعندما رفض المجني عليه طعنوه ليلقي مصرعه في الحال.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وبإخطار النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين وأحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم.