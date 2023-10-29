الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ قنا على السلاسل التجارية للاطمئنان على الأسعار

محافظة قنا
محافظة قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من المنافذ والسلاسل التجارية وفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة قنا.

وتابع خلالها تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري والدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا.

والتقى محافظ قنا خلال جولتة الميدانية عددًا من المواطنين للاطمئنان عن مدى توافر السلع بالأسعار المخفضة المعلن عنها ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق، واطمئن على توافر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية التي تشملها المبادرة؛ من "الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، إضافة إلى تخفيض أسعار الدواجن والبيض"، وغيرها من السلع الغذائية الأساسية الأخرى.

وشدد الداودى، خلال بيان صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا ضرورة تدوين الأسعار على السلع وبشكل واضح للجمهور مع تكثيف حملات المرور والمتابعة المستمرة لرؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وتوافر السلع والمنتجات التي تشملها المبادرة بأسعار مخفضة، تيسيرا على المواطنين. 

محافظة قنا أخبار محافظ قنا خفض الأسعار أخبار قنا مدينة قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا: 50 ألف قرار علاج على نفقة الدولة للفئات الأولى بالرعاية خلال 2023

محافظ قنا يوجه ببدء التشغيل التجريبي لمشروع خط طرد الصرف الصحي الاحتياطي

"تعليم قنا": إحالة مدرسة قفط الفنية بنات للتحقيق

مواطن من قنا: الرئيس السيسى أول الداعمين للقضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

اللواء سمير فرج يكشف السر وراء رفض إسرائيل إيقاف إطلاق النار

صن داونز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الإياب أمام الأهلى

اللواء سمير فرج يكشف مفاجأة عن قرار الأمم المتحدة بالهدنة الإنسانية فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آت!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة