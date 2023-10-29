إحالة 4 سيدات وشخصين للجنايات بتهمة التعدى بالضرب على رئيسة قرية

قررت جهات التحقيق المختصة بقنا، إحالة 4 سيدات وشخصين لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي بالضرب على رئيسة قرية أولاد نجم السابقة، بمركز نجع حمادي، أثناء ممارسة عملها.

كانت بداية أحداث الواقعة في أكتوبر 2022 عندما وجهت جهات التحقيق لـ 4 سيدات وشخصين تهمة التعدي بالضرب على رئيس قرية أولاد نجم السابق، بمركز نجع حمادي، أثناء عملها.

على الفور تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيقات لتتولى التحقيقات والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنح والتي قضت بعدم اختصاصها نوعيا، وإعادة القضية لجهات التحقيق لإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.