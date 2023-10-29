الصحة الفلسطينية: تأخير دخول المساعدات والوقود يعجلان بكارثة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأحد، أن تأخير دخول المساعدات الطبية واستبعاد الوقود يعمق انهيار المنظومة الصحية ويعجل بكارثة صحية وانسانية وخيمة في قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 8005 بينهم 3342 طفلاً و2062 سيدة و460 مسنا وما زال تحت الانقاض 1870 بينهم 1020 طفلاً.

واستهدفت طيران الاحتلال، مساء الأحد، جامعة الأزهر فرع المغراقة.

وأطلق طيران الاحتلال عشرات القذائف المدفعية والغارات الجوية استهدفت بشكل متواصل المناطق المحيطة بالمستشفى التركي شمال النصيرات وسط القطاع.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصفها لمحيط مستشفى القدس

ووجددت طائرات الاحتلال، مساء الأحد، قصفها لمحيط مستشفى القدس في قطاع غزة.

في السياق، قال المكتب الإعلامى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هددت بقصف المركز الثقافي الأرثوذكسي.

وودارت اشتباكات بين الحركات الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في منطقة إيرز شمال قطاع غزة المحاصر.

وجرى إطلاق كثيف لقذائف الهاون من قطاع غزة نحو منطقة إيرز، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأفادت القناة 14 في التليفزيون الإسرائيلي بأن هناك حدثًا أمنيًا في إيرز، دون الكشف عن أي تفاصيل.

فيما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن أنها تصدت لقوات الاحتلال المتوغلة في منطقة المدرسة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأضافت أن عناصر المقاومة خاضت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، واستهدفوا آلياتهم بالقذائف المضادة للدروع والهاون.

يأتي هذا التصعيد في إطار عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في الداخل الإسرائيلي المحتل، بدءًا من السابع من أكتوبر، ردًّا على العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة لليوم الثالث والعشرين على التوالي.