"الصحة الفلسطينية" تناشد الطلبة والخريجين والمتقاعدين من الأطباء والممرضين الالتحاق فورًا بالمستشفيات

طالب الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل على توفير كميات كبيرة من وحدات الدم من خارج قطاع غزة.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي له اليوم نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، الشعب الفلسطيني إلى التوجه فورًا التبرع بالدم في كافة المستشفيات وفروع بنك الدم في محافظات القطاع.

الطواقم الطبية فى المستشفيات لم تغادر مواقعها منذ 23 يومًا

وقال إن الطواقم الطبية في المستشفيات لم تغادر مواقعها منذ 23 يومًا، واستنزفت قواها جراء الأعداد الهائلة من الجرحى والمرضى على مدار الساعة دون توقف، مناشدًا كافة الطلبة والخريجين والمتقاعدين من الأطباء والممرضين بالالتحاق فورًا بالمستشفيات.