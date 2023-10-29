الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

وزير العدل يجتمع برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية

لقطة تذكارية
لقطة تذكارية

اجتمع المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم الأحد بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية، في إطار متابعة تنفيذ المستهدف من خطة العام القضائى الحالى.

وفى بداية الاجتماع وجه الوزير التهنئة لرؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية وجميع قضاة مصر، بمناسبة عيد القضاء وبداية العام القضائي، وتواكبهما ذكرى انتصار 6 أكتوبر.

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وأوضح الوزير أن العمل بالوزارة يسير بمنهجية وطريقة مؤسسية من خلال خطة مدروسة لها مستهدفات تتم متابعة تنفيذها بشكل دوري ومستمر.

وشدد الوزير على ضرورة تحقيق المستهدف من العام القضائى الحالى، وهو الانتهاء مما تبقى من دعاوى منظورة بالمحاكم واعتبار نهاية عام 2023 هو نهاية تراكم القضايا على أن يكون عام 2024 هو عام العدالة الناجزة والفصل فى الدعاوى المقامة أولًا بأول.

وأكد أن وزارة العدل حريصة على تعظيم الاستفادة من آليات التقاضي الالكتروني، واستكمال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في جميع المحاكم، بما يتواكب مع النهضة التكنولوجية التي تشهدها الدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وخدمة المتقاضين.

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