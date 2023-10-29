"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بين كتائب القسام وجيش الاحتلال شمال شرق غزة

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، دانا أبو شمسية، أن هناك اشتباكات بين كتائب القسام، وجيش الاحتلال شمال شرق قطاع غزة.

وقالت أبو شمسية، إن هناك استهداف متواصل لمركبات خاصة بقوات الاحتلال على الشريط الحدودي، بعد التوغل البري والذي بدء منذ يومين.

في السياق، رفض مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم الأحد الاعتراف بوجود خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة لكنه أكد أن واشنطن واضحة مع حليفتها.

وفي مواجهة الغضب المتزايد بشأن القصف الإسرائيلي للقطاع منذ هجمات السابع من أكتوبر التي شنها مقاتلو حماس داخل إسرائيل، قال سوليفان "لا نؤيد قتل الأبرياء سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين أو غير ذلك".

وتوسع القوات الإسرائيلية عملياتها البرية في غزة بينما قصفت طائراتها المقاتلة مئات أخرى من أهداف حماس اليوم الأحد فيما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.