صن داونز يحسم قمة الأهلى فى ذهاب نصف نهائى الدورى الإفريقى

بهدف نظيف

تغلب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على نظيره الأهلي بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي اليوم.

ويلعب الفريقان في مباراة الإياب بالقاهرة الأربعاء المقبل.



الشوط الأول

كان الأهلي صاحب البداية في اللقاء، بتسديدة بالدقيقة 2 من أفشة من خارج المنطقة تصدى لها حارس صن داونز.



وشهدت الدقيقة 12 أول خطورة لصالح صن داونز، بركلة حرة من على مشارف المنطقة مرت فوق مرمى محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 21 تسلم زواني كرة طويلة خلف دفاعات الأهلي، داخل منطقة الجزاء، لكنه لم ينجح في السيطرة عليها لتذهب في يد الشناوي.

وسدد موديبا ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، بالدقيقة 28 علت مرمى الشناوي.



وتصدى الشناوي لرأسية صعبة في الدقيقة 29، من ماسيكو مهاجم صن داونز.



وحاول مرة أخرى صن داونز بالدقيقة 37، بركلة حرة من خارج المنطقة من موديبا علت مرمى الشناوي.



الشوط الثاني



بدأ صن داونز خطورته مبكرًا بالدقيقة 46، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من موديبا مرت بقليل بجوار مرمى الشناوي.

هدف صن داونز الأول جاء بالدقيقة 52 بتسديدة قوية من ماسيكو، من خارج المنطقة سكنت على يسار محمد الشناوي.



وفي الدقيقة 55 كاد صن داونز يخطف الهدف الثاني من ركنية على القائم القريب، لكن الشناوي أبعد الكرة.



وأضاع عبد المنعم فرصة محققة بالدقيقة 61، داخل منطقة الجزاء بتسديدة فوق المرمى بعد تمريرة من رأسية ديانج.



وفي الدقيقة 69 تصدى الشناوي، لخطأ من أكرم توفيق في إعادة الكرة كاد مهاجم صن داونز أن يسجل منه الهدف الثاني.



وسدد موكوينا كرة من بعيد بالدقيقة 73، جاءت سهلة في يد الشناوي.

وسدد ليبوسا رأسية في الدقيقة الأخيرة، مرت فوق مرمى الشناوي.



تشكيل الأهلي.. صلاح محسن ورضا سليم والشحات يقودون الهجوم أمام صن داونز



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- محمد هاني.

خط وسط الملعب: أليو ديانج- مروان عطية- أفشة- بيرسى تاو- رضا سليم.

وفي خط الهجوم: صلاح محسن.