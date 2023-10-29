الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صن داونز يتقدم على الأهلى بهدف ماسيكو فى الدورى الإفريقى

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

تقدم صن داونز على نظيره الأهلي، بهدف مبكر في الشوط الثاني من اللقاء المقام في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

هدف صن داونز جاء بالدقيقة 52 بتسديدة قوية من ماسيكو، من خارج المنطقة سكنت على يسار محمد الشناوي.

تشكيل الأهلي.. صلاح محسن ورضا سليم والشحات يقودون الهجوم أمام صن داونز

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- محمد هاني.

خط وسط الملعب: أليو ديانج- مروان عطية- أفشة- بيرسى تاو - رضا سليم.

وفي خط الهجوم: صلاح محسن.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء رافعًا شعار الثأر من صن داونز وتعويض خسارته بخماسية بدوري الأبطال بالنسخة الماضية، في الوقت الذي يسعي فيه بطل جنوب إفريقيا إلى ترسيخ العقدة على ملعبه.

وتفوق الأهلي على صن داونز تاريخيًا بـ5 انتصارات مقابل فوز الفريق الجنوب إفريقي في 4 مباريات، وحسم التعادل 5 مباريات بين الفريقين، وسجل كلا الفريقين 19 هدفًا.

‎ويعد صن داونز صاحب الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، بانتصاره بخماسية مرتين.. الأولى في ذهاب الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2019، والثانية بدور المجموعات في النسخة الماضية.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز وتحديدًا في نسخة عام 2001/ 2002 بعدما تفوق عليه بنتيجة 4- 1 في مجموع المباراتين، حيث تعادل الفريقان في جنوب إفريقيا بهدف لمثله، قبل أن يحقق الأهلي انتصارًا كبيرًا ومستحقًا في مباراة العودة باستاد القاهرة الدولي بثلاثية نظيفة.

صن داونز الاهلى ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي الدوري الإفريقي ماسيكو

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