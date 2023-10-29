المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لديلر بولاق الدكرور

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تاجر مخدرات بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة ببولاق الدكرور.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين شريف محمد رشدي، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية طلعت عبده ورأفت عبد التواب.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "السيد نصر.ا"، 34 سنة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم بعد أن وجهت إليه تهمه الاتجار في المواد المخدرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 16339 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور.

ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن:

- کیسين بلاستيكيين يحوي كل منهما كمية المسحوق الميثامفيتامين المخدر، ووزنا ٥.٤٩ جرام.

- الميزان المضبوط عثر به على آثار لجوهر الميثامفيتامين المخدر.

-٩٦٠ قرصًا ثبت أنهم لعقار الترامادول المخدر.

-٥٧٣٠ قرصًا ثبت أنها لعقار الكلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازيين.

-٥٢٤٠ قرصًا لعقار البنزوهيكسول المخدر.

- ٤٤٢٠ قرصًا وجدت خالية من المواد المخدرة.

وبمواجهته، أقر بقيامه بالاتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلة بيعه والهاتف للتواصل مع زبائنه والسيارة للنقل وتوزيع المواد المخدرة المضبوطة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.