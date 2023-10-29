الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في الشابو بسوهاج

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار في المخدرات بدائرة مركز دار السلام.

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تعود أحداث الواقعة لشهر يناير سنة 2023 بدائرة دار السلام، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "م،ع" 36 عامًا تهمة إحراز جوهرًا ميثامفيتامين بقصد الإتجار، حيث وردت معلومات مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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