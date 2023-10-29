مصدر رفيع المستوى: اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لإدخال المساعدات لغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين

قال مصدر رفيع المستوى، اليوم الأحد، إن مصر تكثف اتصالاتها مع كل الأطراف الإقليمية والدولية لإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة خلال الأسبوع الجاري.

وأكد المصدر أن مصر تتواصل مع كل الأطراف المعنية دوليًا وإقليميًا للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة.

وتشمل المساعدات الإنسانية التي تسعى مصر لإدخالها إلى قطاع غزة مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومواد إغاثة أخرى.

وتسعى مصر إلى إيجاد حل سريع للأزمة الإنسانية في قطاع غزة في إطار الدور المحوري الذي تلعبه في دعم القضية الفلسطينية.