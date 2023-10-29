الأحد 29 أكتوبر 2023
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مصر

الزراعة تطلق 10 منافذ متحركة إلى 8 محافظات ضمن مبادرة خفض الأسعار

منافذ الزراعة
منافذ الزراعة

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، 10 منافذ متحركة إلى 8 محافظات، محملة بأطباق بيض المائدة بسعر 115 جنيها للطبق، للمساهمة في مبادرة الدولة لخفض الأسعار.

منافذ الزراعة 
وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضخ كميات كبيرة من بيض المائدة، مع الالتزام الكامل بالأسعار المعلنة وفقا لمبادرة خفض الأسعار، وضرورة أن يكون للوزارة دور إيجابي حقيقي ملموس في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية ضمن مبادرة الوزارة “خير مزارعنا لأهالينا”.

وتفقد "صالح" صباح اليوم، الدكتور حسن فولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، المنافذ المتحركة وعددها 10 منافذ قبل إطلاقها، لافتًا إلى أن تلك المنافذ ستوجه إلى محافظات: الإسكندرية، البحيرة، الغربية، كفرالشيخ، الدقهلية، القليوبية، الجيزة، القاهرة، لبيع بيض المائدة للمواطنين بسعر الكرتونة 115 جنيهًا، دون حلقات تسويقية لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع المحليات في المحافظات، لتمركز السيارات في المناطق الأكثر كثافة والميادين العامة المزدحمة بالمواطنين.
وأكد صالح أن تلك المنافذ مستمرة في ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة بشكل مستمر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق توازن داخل الأسواق، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها 8 محطات لإنتاج بيض المائدة بإجمالي إنتاج 320 مليون بيضة سنويًا.

وأكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة ستطلق أكبر قافلة محملة بالسلع الغذائية إلى شمال سيناء الأربعاء المقبل من خلال منافذ متحركة من 120 سيارة محملة بجميع أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 50% وكراتين مجانية لأهالي سيناء وتشمل جميع مناطق شمال سيناء ومنها العريش ورفح والشيخ زويد وبئرالعبد.

الزراعة تواصل دعم مبادرة خفض الأسعار اطلاق منافذ متحركة

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