الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية الأولى لرؤساء النيابة الإدارية

افتتاح الدورة التدريبية
افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية

شَهِدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية الأولى لرؤساء النيابة الإدارية والتي نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل مدير المركز.

ومن المقرر أن تُعقد تلك الدورة التي يشارك فيها 50 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة خلال الفترة من 29 لـ 31 أكتوبر.

وفي كلمته، وجه المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، الشكر لمركز التدريب القضائي على استمرار نشاطه بعقد الدورات التدريبية لأعضاء النيابة بشكل عام، وحرصه على إعداد تلك الدورة التدريبية للأعضاء من درجة رئيس نيابة بشكل خاص.

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وأكد على أهمية العلم والاطلاع والتدريب المستمر في مواكبة كل ما هو جديد في مجال القانون وتطبيقات العدالة، وأهمية الاستفادة من الخبرات السابقة والبناء عليها، متمنيًا للمشاركين دوام التوفيق في أداء رسالتهم السامية نحو إعلاء سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة.

ومن الجدير بالذكر، أن تلك الدورة التدريبية تتضمن عددًا من المحاضرات حول الارتباط بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية، والإشكاليات والمآخذ القضائية في جرائم المال العام، وإقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، والمآخذ القضائية الشائعة في التحقيق والتصرف، وأسباب البراءة في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية، ومناقشة قضائية في القضايا العملية

افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية
افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية
افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية
افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية
افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية
افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية
افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية
افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية
افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية
افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية
افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية
افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية
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النيابة الإدارية رؤساء النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الادارية مركز التدريب القضائي المستشار حافظ عباس

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