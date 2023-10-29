حملة المرشح عبدالفتاح السيسى تنشر قرار "الوطنية للانتخابات" الخاص بإجراءات الطعن والتظلم

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٣ بشأن قواعد وإجراءات التظلم أمام اللجنة العامة من عملية الاقتراع أو صحة التصويت، والطعن أمام الهيئة الوطنية للانتخابات على القرار الصادر بالبت فيه بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن قواعد وإجراءات التظلم أو الطعن بعملية الاقتراع أو صحة التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

المادة الأولي: للمرشحين أو وكلائهم التظلم أمام اللجان العامة من جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع أو صحة او بطلان ادلاء أي ناخب بصوته ويكون التظلم من الإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة منذ بداية عملية الاقتراع وحتي إعلان الحصر العددي للأصوات باللجنة العامة، وتصدر اللجان العامة قرارها في التظلم خلال أربع وعشرين ساعة من تقديمه إليها.

المادة الثانية: للمرشحين أو وكلائهم الطعن علي القرارات الصادرة من اللجان العامة في التظلمات المقدمة إليها خلال اليوم التالي لإصدار قراراتها فيها، وذلك أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

الماده الثالثة: تفصل الهيئة الوطنية للانتخابات في الطعن على قرار اللجنة العامة الصادر في التظلم خلال اليومين التاليين على صدوره، وذلك بعد سماع أقوال الطاعن أو أخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور.

الماده الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنيه تنفيذه.